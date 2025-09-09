Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Παρά το -εν πολλοίς τεχνητό- κλίμα αισιοδοξίας από τη ΔΕΘ, τα δύσκολα για το Μαξίμου είναι μπροστά!

Τέλη του μήνα αναμένεται να έρθει στη Βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για το αδίκημα με το οποίο θα κατηγορηθούν οι πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών για την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, σε λίγο διάστημα θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναφέροντας σε πρώτο πλάνο το θέμα της διαφθοράς που οι δημοσκοπήσεις το ανεβάζουν πλέον ψηλά στην ιεράρχηση των πολιτών ως πρόβλημα.

Παρά το -εν πολλοίς τεχνητό- κλίμα αισιοδοξίας, τα δύσκολα για το Μαξίμου είναι μπροστά, απειλώντας μεταξύ άλλων να κάψουν και το «χαρτί» του ανασχηματισμού.

Ο πρωθυπουργός θα ήθελε να κρατήσει το "χαρτί" αυτό για τις αρχές του χρόνου, προκειμένου να επουλώσει πληγές από τις υποθέσεις που βρίσκονται στη δικαιοσύνη (γνωρίζοντες εκτιμούν πως πολύ δύσκολα δεν θα υπάρχει Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών), αλλά και για να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς θα πρόκειται για τον τελευταίο ανασχηματισμό πριν από τις κάλπες.

Η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει την αιτία ώστε οι αλλαγές στην κυβέρνηση να επισπευστούν, ιδίως στην περίπτωση που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταλήγει και σε πρόσωπα που είναι μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Σε αυτή την περίπτωση το δίλημμα θα είναι αλλαγές συγκεκριμένων προσώπων ή ένας ευρύτερος ανασχηματισμός;

Απαντήσεις σε νέο ρεπορτάζ της στήλης, το αμέσως προσεχές διάστημα...