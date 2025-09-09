Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιχνίδια Εξουσίας

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα
Παρά το -εν πολλοίς τεχνητό- κλίμα αισιοδοξίας από τη ΔΕΘ, τα δύσκολα για το Μαξίμου είναι μπροστά!

Τέλη του μήνα αναμένεται να έρθει στη Βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για το αδίκημα με το οποίο θα κατηγορηθούν οι πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών για την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, σε λίγο διάστημα θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναφέροντας σε πρώτο πλάνο το θέμα της διαφθοράς που οι δημοσκοπήσεις το ανεβάζουν πλέον ψηλά στην ιεράρχηση των πολιτών ως πρόβλημα.

Παρά το -εν πολλοίς τεχνητό- κλίμα αισιοδοξίας, τα δύσκολα για το Μαξίμου είναι μπροστά, απειλώντας μεταξύ άλλων να κάψουν και το «χαρτί» του ανασχηματισμού.

Ο πρωθυπουργός θα ήθελε να κρατήσει το "χαρτί" αυτό για τις αρχές του χρόνου, προκειμένου να επουλώσει πληγές από τις υποθέσεις που βρίσκονται στη δικαιοσύνη (γνωρίζοντες εκτιμούν πως πολύ δύσκολα δεν θα υπάρχει Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών), αλλά και για να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς θα πρόκειται για τον τελευταίο ανασχηματισμό πριν από τις κάλπες.

Η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει την αιτία ώστε οι αλλαγές στην κυβέρνηση να επισπευστούν, ιδίως στην περίπτωση που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταλήγει και σε πρόσωπα που είναι μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Σε αυτή την περίπτωση το δίλημμα θα είναι αλλαγές συγκεκριμένων προσώπων ή ένας ευρύτερος ανασχηματισμός;

Απαντήσεις σε νέο ρεπορτάζ της στήλης, το αμέσως προσεχές διάστημα...

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Ο Πληροφοριοδότης
Με μοντέλο Τεμπών το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Με μοντέλο Τεμπών το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Πληροφοριοδότης
«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

Ο Πληροφοριοδότης
Βουλή: Ενημέρωση κομμάτων από Δήμαρχο Βηθλεέμ και Παλαιστίνιο πρέσβη για την κρίση στη Γάζα (9/9)

Βουλή: Ενημέρωση κομμάτων από Δήμαρχο Βηθλεέμ και Παλαιστίνιο πρέσβη για την κρίση στη Γάζα (9/9)

Πολιτική

NETWORK

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

healthstat.gr

Γιάννης Τριήρης: Στη Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην … Ελλάδα

ienergeia.gr
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

ienergeia.gr
Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

healthstat.gr
Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

healthstat.gr
Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ienergeia.gr