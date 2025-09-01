Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιχνίδια Εξουσίας

ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα
Τα μεγάλα ερωτήματα για το πώς θα πορευτεί η χώρα και πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα ενόψει και της κάλπης.

Ποτέ άλλοτε την μεταμνημονιακή περίοδο δεν ήταν τόσο ρευστό και τόσο αδιαμόρφωτο το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ.

Ίσως το μόνο σίγουρο να είναι η πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποσοστό που αυτή τη στιγμή και με βάση τις προ διακοπών δημοσκοπήσεις δύσκολα θα πλησίαζε το ποσοστό που το κυβερνών κόμμα έλαβε στις ευρωεκλογές. Ουδείς μπορεί με απόλυτη σιγουριά να υποστηρίξει ούτε αν θα κατεβούν με νέο κόμμα οι δυο πρώην πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς, ούτε αν θα δημιουργήσει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Δεν γνωρίζουμε αν κατέβει με δικό του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην κεντροαριστερά: Θα παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση ο Νίκος Ανδρουλάκης ή το ρόλο θα τον αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός; Το κόμμα που θα δημιουργηθεί θα συμπεριλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, με όσα στελέχη ακολουθήσουν ή θα πολυδιασπαστεί περαιτέρω ο χώρος; Και τέλος, έως τότε, μήπως θα προλάβουν να δημιουργήσουν στο παρασκήνιο εκλογικό μέτωπο, όπως σχεδιάζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, φοβούμενοι την κάθοδο Τσίπρα;

Και αν αλλάξει με τυχόν νέο εκλογικό νόμο το όριο εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή από το 3% στο 5% τι συσπειρώσεις θα επιχειρηθεί να διαμορφωθούν στα δεξιά της ΝΔ; Και αν οι διεργασίες έχουν αποτέλεσμα θα μπορεί να επιχειρηθεί βραχυπρόθεσμα -και κυρίως μεσοπρόθεσμα- η απόλυτη ηγεμονία της ΝΔ υπό οποιαδήποτε ηγεσία στο συνολικό χώρο της δεξιάς;

Επιπλέον, ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η στρατηγική των «ήρεμων νερών», όπως δείχνει και η κινητικότητα για την πόντιση του καλωδίου, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ούτε γνωρίζει πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες στην περιοχή και οι μελλοντικές σχέσεις ισχυρών παικτών όπως το Ισραήλ, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Το τοπίο ομοιάζει ακόμα περισσότερο με κινούμενη άμμο καθώς δεν υπάρχει παγκόσμια σταθερά. Η αμφισβήτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα αποσταθεροποιεί κάθε γωνιά στον πλανήτη, ενώ τυχόν λύση του Ουκρανικού με τον τρόπο που ζητάει ο Ντ. Τραμπ μάλλον θα βάλει σε μεγαλύτερους μπελάδες πολλές χώρες καθώς καταργείται το διεθνές δίκαιο, η δε συνέχιση του πολέμου θα θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το διεθνές δίκαιο, άλλωστε, δεν υπάρχει ούτε στην περίπτωση του Ισραήλ, ενώ έκρυθμη είναι και η κατάσταση στον Ειρηνικό.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι πως η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μιας νέας μεγάλης κρίσης, ιδίως μετά τα νέα αδιέξοδα στη Γαλλία. Τρεις κινητήριες δυνάμεις της μάλιστα στην οικονομία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία, βρίσκονται σε κρίση, με τις κυβερνήσεις τους να εμφανίζονται αδύναμες.

Αυτό είναι το τοπίο που η χώρα οδεύει το επόμενο διάστημα: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. Α, ίσως το μόνο που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί είναι πως οι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν μετά τη ΔΕΘ δύσκολα θα ανατραπούν ριζικά το επόμενο διάστημα.

Ο κίνδυνος να γυρίσει μπούμερανγκ η αλλαγή του εκλογικού νόμου

Ακόμα και ένα πρόχειρο ρεπορτάζ στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία των "γαλάζιων" βουλευτών, ακόμα και οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού, τάσσονται υπέρ της άμεσης αλλαγής του εκλογικού νόμου, φυσικά προς την κατεύθυνση ενός περισσότερο πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος. Και λογικά, αφού σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χάσουν τη βουλευτική τους έδρα, με τους νέους που εκλέγονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, περισσότερο και από ...πενήντα!

Γιατί λοιπόν ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν προχωρά στην αλλαγή του; Με δεδομένο μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και δεύτερες εκλογές στην πράξη, καταστρατηγείται ουσιαστικά το πνεύμα του Συντάγματος και η επόμενη κυβέρνηση θα αναδειχθεί με το νέο εκλογικό νόμο.

Πρώτο, όλοι γνωρίζοντες επιμένουν πως ο πρωθυπουργός δεν θέλει την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεύτερον, γιατί τον εκλογικό νόμο δεν τον αλλάζεις όταν δεν γνωρίζεις καν ποιες θα είναι οι πολιτικές δυνάμεις που θα κατέβουν στις εκλογές. Και τρίτον, δεν αναλαμβάνεις το ρίσκο και το πολιτικό κόστος της αλλαγής του εκλογικού νόμου με στόχο να κάνεις ευκολότερη την αυτοδυναμία όταν στις δημοσκοπήσεις δεν συγκεντρώνεις καν το ποσοστό των ευρωεκλογών. Γιατί εμφανίζεσαι να σκάβεις το λάκκο του άλλου, αλλά ο κίνδυνος να σου γυρίσει μπούμερανγκ είναι υπαρκτός.

Γι΄ αυτό και οι οριστικές αποφάσεις για την αλλαγή ή και σε ποια κατεύθυνση θα έχει ο νέος εκλογικός νόμος θα ληφθούν όταν διαμορφωθούν τα βασικά πολιτικά μεγέθη- στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

(Το κείμενο δημοσιεύεται στην Απογευματινή της Δευτέρας)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

Πολιτική
Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Οικονομία
Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη 89η ΔΕΘ, οι αυξημένες αρμοδιότητες Καραμανλή στη Syndea, ο συμβιβασμός Δημοσίου με τις Netcompany – Intrasoft και Q&amp;R και τι αλλάζει στις εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη 89η ΔΕΘ, οι αυξημένες αρμοδιότητες Καραμανλή στη Syndea, ο συμβιβασμός Δημοσίου με τις Netcompany – Intrasoft και Q&R και τι αλλάζει στις εξετάσεις των ορκωτών ελεγκτών

Market Maven
Κίνημα Δημοκρατίας: Καθημερινά θα δημοσιεύουμε δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη που έμειναν στα χαρτιά

Κίνημα Δημοκρατίας: Καθημερινά θα δημοσιεύουμε δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη που έμειναν στα χαρτιά

Πολιτική

NETWORK

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

ienergeia.gr
Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

ienergeia.gr
Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ienergeia.gr
Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

ienergeia.gr
Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

healthstat.gr
Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

healthstat.gr