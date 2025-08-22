Games
Επιτέλους, ο Τσίπρας απαντά για το τρίτο μνημόνιο

Ο πρώην πρωθυπουργός, με τη συνέντευξή του στη Le Monde δείχνει τον ...οδικό χάρτη του!

Επιτέλους, ο Αλέξης Τσίπρας -και- με τη συνέντευξή του στη Le Monde κάνει αυτό που αρνούνταν κατηγορηματικά να κάνει για δέκα περίπου χρόνια. Να υπερασπιστεί (κριτικά ή όχι, άλλο θέμα) τα όσα συνέβησαν το 2015 με το τρίτο μνημόνιο και με την τετραετία της διακυβέρνησής του. Να μιλήσει καθαρά για την «Ιθάκη», την έξοδο από τα μνημόνια, καθώς το «Καστελόριζο» «ξεχάστηκε» από το «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το ΠΑΣΟΚ και με μια τεράστια επικοινωνιακή υπεροχή η ιστορία στη χώρα ξεκινούσε από το ...2015!

Προφανώς ήταν οι ενοχές που δεν επέτρεπαν στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί, αλλά ...κάλιο αργά, παρά ποτέ! Και υπό αυτή την έννοια το βιβλίο του θα αποτελεί ένα από τα μεγάλα γεγονότα της χρονιάς! Με τη συνέντευξή του στη Le Monde όχι απλώς τοποθετήθηκε γιατί το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν το χειρότερο σε σύγκριση με τα δυο πρώτα των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου και των Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και ότι οι πολιτικές της κυβέρνησής του εν μέσω μνημονίου επιχείρησαν (ή και κατάφεραν) να μειώσουν τις ανισότητες και σίγουρα να εκμηδενίσουν τη διαφθορά, που σήμερα καθίσταται και πάλι ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας!

Στον πρώην πρωθυπουργό απομένει να αποδείξει αν ήταν και «αχρείαστο» το τρίτο μνημόνιο, όπως τον κατηγορεί το «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο». Γιατί πρέπει να θυμηθούμε το «μέιλ Χαρδούβελη» που απέρριψαν επισήμως οι δανειστές, γιατί έγινε αυτό και γιατί εφαρμόστηκε η στρατηγική της «αριστερής παρένθεσης»!

Επί του θέματος θα έχουμε να πούμε πολλά το τελευταίο, διάστημα. Και να μιλήσουμε με όρους πραγματικών γεγονότων- ο υπογράφων άλλωστε έχει τοποθετηθεί δέκα χρόνια τώρα επί όλων των θεμάτων.
-Έως το τέλος του χρόνου η έκδοση του βιβλίου του.
-Και αμέσως μετά η απόφαση για το αν θα κατέβει στις εκλογές με νέο κόμμα.
Εξέλιξη που μοιάζει όλο και πιο πιθανή...

