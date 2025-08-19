Games
Πέντε «γαλάζιοι» βγήκαν βουλευτές με κρατικές αναθέσεις!

Πέντε «γαλάζιοι» βγήκαν βουλευτές με κρατικές αναθέσεις!
Κίνημα στην ΚΟ της ΝΔ κατά των «πολιτευτών με... Φεράρι και κρατικό χρήμα»- «Να μην πάρουν τις Νομαρχιακές μέσω αντιπροσώπων»! - Τι διαμηνύουν στην ηγεσία.

Ένα νέο πολιτικό σκάνδαλο φαίνεται να υποκρύπτεται πίσω από το αίτημα «γαλάζιων» βουλευτών «να ξεκαθαρίσει το κόμμα από τις... αγρότισσες με τις Φεράρι»!

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές εντός του κυβερνώντος κόμματος πέντε τουλάχιστον βουλευτές που εκλέχτηκαν για πρώτη φορά στις περασμένες εκλογές έκαναν την προεκλογική τους εκστρατεία με κρατικό χρήμα, με απευθείας αναθέσεις συμβάσεων ενώ ήταν πολιτευτές της ΝΔ! Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα στοιχεία βρίσκονται στα χέρια της ηγεσίας κόμματος της αντιπολίτευσης και δεν αποκλείεται να δουν το φως της δημοσιότητας σε χρόνο που θα κριθεί πολιτικά κατάλληλος.

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαμηνύουν πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν εκ νέου «υποψηφίους που θα κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία με προεκλογικό χρήμα», ενώ έχουν διαμηνύσει στην ηγεσία «τέλος πλέον οι αγρότισσες με τη ...Φεράρι»!

Οι ίδιοι βουλευτές αλλά και άλλα κομματικά στελέχη διαμηνύουν επίσης στον γραμματέα του κόμματος Κώστα Σκρέκα πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν να «πάρουν τις νομαρχιακές επιτροπές του κόμματος τέτοια πρόσωπα, είτε με υποψηφιότητα των ιδίων, είτε μέσω των αντιπροσώπων τους».

Να θυμίσουμε πως οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ είναι προγραμματισμένες για το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει και τυχόν εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος.

ΥΓ: Κρατείστε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον...

