Παιχνίδια Εξουσίας

Μια κυβέρνηση που καταρρέει... μόνη της και μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί!

Πρωτοφανείς εξελίξεις στη μεταπολίτευση.

Είναι πράγματι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας!

- Η κυβέρνηση δείχνει να καταρρέει ...μόνη της! Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίπαλο, καθώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημειώνει ...νταμπλ σκορ με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στις ευρωεκλογές έλαβε τις λιγότερες ψήφους από την ημέρα που ιδρύθηκε- το χαμηλότερο ποσοστό το είχε στις πρώτες εκλογές του 2012, υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή παίζει μόνη της, αλλά χάνει από τον... εαυτό της! Χάνει, επίσης, από τον... Κανέναν!

- Η αξιωματικά αντιπολίτευση πέφτει επίσης δημοσκοπικά ταυτόχρονα με το κυβερνών κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει αδύναμο αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να διεκδικήσει το βασικό του εκλογικό στόχο, να έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίες. Αν δεν κατακτήσει αυτό το στόχο αυτό πρωταγωνιστής των εξελίξεων θα είναι ο χώρος της δεξιάς παράταξης, με τη λύση στο πολιτικό πρόβλημα να προκύπτει από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ως γνωστόν, κυβερνητική λύση χωρίς το πρώτο κόμμα με το παρόν εκλογικό σύστημα δεν μπορεί να προκύψει, ενώ αν η κυβέρνηση αλλάξει τον εκλογικό νόμο θα το πράξει προκειμένου να τον κάνει περισσότερο πλειοψηφικό, προκειμένου δηλαδή να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με κλεμμένες έδρες από άλλα κόμματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, επίσης, έχει επιλέξει την "αυτόνομη πορεία", αρνούμενη ένα εκλογικό μέτωπο κατά τα πρότυπα του ΚΙΝΑΛ ώστε να πιεστεί το Μαξίμου. Αν πραγματικός στόχος είναι να διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ την εξουσία στις μεθεπόμενες εκλογές και όχι στις επόμενες και αποτελεί πραγματικό στόχο τώρα να αυξήσει τα ποσοστά του, τα πράγματα ίσως καταστούν πιο περίπλοκα για τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς η πολιτική (όπως και η φύση) απεχθάνονται τα κενά.

- Από την ελάσσονα αντιπολίτευση δεν μπορεί άλλο κόμμα να διεκδικήσει την εξουσία παρά μόνο ως εταίρος σε ένα ευρύτερο μέτωπο. Χαρακτηριστικό είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ με δυο διασπάσεις παρέδωσε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην οποία τον επέλεξε ο λαός στο ...ΠΑΣΟΚ! Σημειωτέο, πως στην μεταπολιτευτική τουλάχιστον ιστορία της χώρας υπήρχαν κυβερνήσεις που έπεφταν, αλλά αξιωματικές αντιπολιτεύσεις ποτέ! Και τώρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με ευθύνη ισχυρών ομάδων στο εσωτερικό τους (κυρίως στη ΝεΑΡ) δεν μπορούν να ενωθούν και να γίνουν ξανά αξιωματική αντιπολίτευση, αφαιρώντας ένα πλεονέκτημα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και κερδίζοντάς το οι ίδιοι! Σηκώνει κάποιος ψηλά τα χέρια!

Τα παραπάνω και μόνο καταδεικνύουν την πρωτοφανή κρίση του πολιτικού συστήματος, με τον πρωθυπουργό κυρίως και τον αρχηγό της αξιωματικής δευτερευόντως να καλούνται να βρουν λύση. Το γεγονός ότι δεν το καταφέρνουν, δείχνει πως η κρίση του πολιτικού συστήματος θα συνεχιστεί, με αναδιατάξεις κομμάτων και εμφάνιση νέων (ήδη Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζονται), ενώ η όποια «λύση» προκύψει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι προσωρινή, στην πορεία μετασχηματισμού του πολιτικού συστήματος. Με τελικό ίσως σημείο τις ευρωεκλογές του 2029!

