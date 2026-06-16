Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι μαθητές του Νηπίου έδωσαν τον δικό τους τόνο τραγουδώντας στο νέο Αμφιθέατρο του Νηπιαγωγείου.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου που στεγάζει το Αμφιθέατρο «Χαράλαμπος Δ. Βελλής» στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» του Κολλεγίου Αθηνών. Μέλη της διοίκησης και της διεύθυνσης του Σχολείου, εκπαιδευτικοί, δωρητές και γονείς παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του κτιρίου που ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον του Νηπιαγωγείου και αναβαθμίζει την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που ήδη παρέχει.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας κ.κ. Γαβριήλ και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αλέξης Φυλακτόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), ο Βασίλης Σαλαπάτας, μέλος του Board of Trustees of Athens College in Greece, ο Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης, Διευθυντής/ President του Κολλεγίου Αθηνών, η Τατιάνα Γκούσκου, Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και ο Αλέξανδρος Σαμαράς, μέλος του ΕΕΙ, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχιτέκτων του κτιρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αλέξης Φυλακτόπουλος επεσήμανε ότι το Κολλέγιο Αθηνών οφείλει την ύπαρξή του στους δωρητές και ευεργέτες που το αγάπησαν και πίστεψαν σε αυτό και σημείωσε ότι το νέο Αμφιθέατρο, όπως και το κτίριο του Νηπιαγωγείου, δημιουργήθηκε χάρη στη γενναιοδωρία και την πολύτιμη στήριξη της Φωτεινής Λιβανού. Αναφέρθηκε επίσης στον πατέρα της, τον απόφοιτο του Κολλεγίου Ιωάννη Μ. Καρρά, στη μνήμη του οποίου έγινε η δωρεά των δύο κτιρίων του Νηπιαγωγείου. Όπως είπε ο κ. Φυλακτόπουλος, ο Ιωάννης Μ. Καρράς, ηγέτης της ελληνόκτητης ναυτιλίας, υπήρξε και εκείνος μεγάλος ευεργέτης του Σχολείου και είχε δωρίσει χρήματα για τη δημιουργία του πρώτου Κλειστού Γυμναστηρίου του Κολλεγίου, του 1ου ορόφου της δυτικής πτέρυγας του Μπενακείου Διδακτηρίου αλλά και του Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Εκ μέρους του Προέδρου του Board of Trustees of Athens College in Greece Γιώργου Αντωνιάδη, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Βασίλης Σαλαπάτας, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες, καθώς και αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τους δωρητές, σημειώνοντας ότι οι Trustees συνεχίζουν ενεργά να στηρίζουν το έργο του Σχολείου.

Ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Σπύρος Ν. Πολλάλης ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν στην υλοποίηση του έργου του νέου κτιρίου και ιδιαίτερα την Φωτεινή Λιβανού, που όπως είπε, στέκεται δίπλα στο Σχολείο με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για τα παιδιά. Συνεχάρη όλη την ομάδα του Νηπιαγωγείου και προσωπικά τη Διευθύντρια κ. Γκούσκου για την υποδειγματική λειτουργία της σχολικής αυτής μονάδας. Προσέθεσε ακόμη ότι εκτός από την προσφορά των κτιρίων, η κ. Λιβανού δημιούργησε endowment για τη στήριξη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Νηπιαγωγείου εσαεί.

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Τατιάνα Γκούσκου ευχαρίστησε πολύ την ομάδα της, καθώς και τη διοίκηση του Σχολείου για τη συνεργασία και τη στήριξη. Σημείωσε ότι το νέο κτίριο αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για την πορεία και την εξέλιξη του πρότυπου Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. Καρράς» και έρχεται να προσφέρει στους μικρούς μαθητές έναν ακόμη χώρο γνώσης, δημιουργίας και έμπνευσης, στον οποίο θα καλλιεργούνται δεξιότητες ζωής μέσω της τέχνης. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά την κ. Λιβανού που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται αρωγός στο έργο της, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή της και της απένειμε, μαζί με τον κ. Πολλάλη, τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη προσφορά της.

Ο Αλέξανδρος Σαμαράς αναφέρθηκε στον αείμνηστο Χαράλαμπο Βελλή, προκάτοχό του στο ΔΣ, ο οποίος είχε εισηγηθεί την επέκταση της παρουσίας του Κολλεγίου στην προσχολική αγωγή με την ίδρυση του Νηπιαγωγείου. Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι είχε στηρίξει ολόψυχα την πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνοντας αφιλοκερδώς την αρχιτεκτονική μελέτη, την επίβλεψη και τον συντονισμό για την υλοποίηση του έργου του Νηπιαγωγείου, με γνώμονα την αρχιτεκτονική καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Όπως είπε, δέκα και πλέον χρόνια μετά τα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου, τιμούμε και πάλι τον Χαράλαμπο Βελλή με αυτό το νέο κτίριο που πλαισιώνει το αρχικό και ολοκληρώνει την αρχιτεκτονική αντίληψη του ελλειψοειδούς σχήματος ιχθύος.

Την κορδέλα στην είσοδο του Αμφιθεάτρου «Χαράλαμπος Δ. Βελλής» έκοψαν οι κ.κ. Φωτεινή Λιβανού και Λέλα Βελλή. Ακολούθησε αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για το Κολλέγιο, το οποίο είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως καθηγητής. Ανέφερε επίσης ότι είχε τελέσει τον αγιασμό και στην τελετή θεμελίωσης του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. Καρράς» το 2013.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι μαθητές του Νηπίου έδωσαν τον δικό τους τόνο τραγουδώντας στο νέο Αμφιθέατρο του Νηπιαγωγείου. Παράλληλα, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους παρουσιάστηκε έκθεση με τις δημιουργίες τους, που επιμελήθηκε η εικαστικός εκπαιδευτικός κ. Μάγδα Πετμεζά.

Photo Credits: Studio Panoulis Photos