Η νέα προθεσμία εκπνέει στις 27 Μαρτίου, πού γίνεται η υποβολή των αιτήσεων ανά τάξη.

Παράταση πήραν μέχρι την προσεχή Παρασκευή 27 Μαρτίου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και την Α Δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας αναφέρεται ότι «σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, παρατείνονται μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους και οι Προΐστάμενοι/νες-Διευθυντές/ντριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλεια.»

Υπενθυμίζεται στους γονείς ότι η διαδικασία των εγγραφών διενεργείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά για την διευκολύνση των οικογενειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι γονείς και κηδεμόνες, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ειδικές πλατφόρμες για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο είναι https://proti-eggrafi.services.gov.gr ενώ αντίστοιχα για την Α' Δημοτικού οι γονείς θα υποβάλουν αίτηση στο https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr.

Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού: Ποιους μαθητές αφορά

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, θα φοιτήσουν μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2022. Ενώ στην πρώτη τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου 2025 τα έξι (6) έτη δηλαδή οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Πότε και πού θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εγγραφών

Όπως έχει ανακοινωθεί από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι γονείς και οι κηδεμόνες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εγγραφών μέσω της πλατφόρμας υποβολής αίτησης για την αντίστοιχα βαθμίδα αλλά και λαμβάνοντας SMS ή/και email για το σχολείο στο οποίο κατανεμήθηκε το παιδί τους την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. Να σημειωθεί ότι μόλις αναρτηθούν τα αποτελέσματα θα μπορούν να τα δουν κάνοντας αυθεντικοποίηση με τους κωδικούς Taxisnet.

Υπάρχει περίπτωση το παιδί να μη φοιτήσει στο σχολείο στο οποίο υπέβαλε ο γονιός την αίτηση εγγραφής του;

Όπως διευκρινίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποκλείεται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν είναι μεγαλύτερος από το μαθητικό δυναμικό που μπορεί να δεχθεί το συγκεκριμένο σχολείο, όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση (πχ, παιδάκια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υποχρεωτική συμφοίτηση αδελφών κλπ) και δεν υπάρχει δυνατότητα για λειτουργία περισσότερων τμημάτων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα παιδιά από τον πίνακα στα όμορα δημοτικά, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών/τριών.