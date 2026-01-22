Το υπουργείο Παιδείας «τιμώρησε» την εκπαιδευτικό με ανάκληση της πρόσληψής της για την φετινή σχολική χρονιά.

Το Airbnb σπίτι που είχε στην κατοχή της και νοίκιαζε μια αναπληρώτρια εκπαιδευτικός την έθεσε οριστικά εκτός τάξης όπου φέτος κλήθηκε να διδάξει καθώς από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έγινε ανάκληση της πρόσληψής της καθώς η δραστηριότητα θεωρήθηκε εμπορική και έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 31, παρ. 3, ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ακόμη και με προσωπική φροντίδα όπως καθαριότητα και αλλαγή λευκών ειδών, θεωρείται άσκηση εμπορίας και απαγορεύεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους αναπληρωτές, όπως επισημαίνει και νομολογία του ΣτΕ.

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην άμεση ανάκληση της πρόσληψης, κρίνοντας ότι η δραστηριότητα αυτή είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις ενός εκπαιδευτικού στον δημόσιο τομέα.