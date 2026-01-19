Οι γονείς καταγγέλλουν αμέλεια από πλευράς Δήμου καθώς το πρόβλημα διαρροής δεν αποκαταστάθηκε εγκαίρως με αποτελέσμα σήμερα το σχολείο να πλημμυρίσει και να μην γίνουν μαθήματα.

Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου σήμερα επιστρέφοντας από την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου είδαν το σχολείο τους να εχει πλημμυρίσει και τα νερά να εχουν απλωθεί παντού με αποτέλεσμα να μην γίνουν μαθήματα.

Σύμφωνα με το argolika.gr όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «λόγω διαρροής σε καλοριφέρ η οποία δεν αποκαταστάθηκε έγκαιρα, το σχολείο μας πλημμύρισε τέσσερις (4) ημέρες αργότερα. Η Διεύθυνση του σχολείου, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων, ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για το μείζον αυτό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε αναγκαίο να αποχωρήσουν σήμερα οι μαθητές από το σχολείο για λόγους ασφάλειας. Ζητάμε άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση και σωστή διαχείριση κρίσεων από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και την ταχεία αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να διασφαλιστεί άμεσα η ασφάλεια των παιδιών μας.»

Ο Δήμος Ναυπλιέων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πλημμύρα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου τονίζοντας ότι το περιστατικό «αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα» και δεσμεύεται ότι «θα υπάρξει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του σχολείου, μόλις διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλόλητα των εγκαταστάσεων.»

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων

Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία ότι το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Πράγματι, βλάβη στο σύστημα θέρμανσης προκάλεσε διαρροή και πλημμύρα σε χώρους του ισογείου, γεγονός που οδήγησε, ορθώς, στη διακοπή των μαθημάτων και την εκκένωση του κτιρίου για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Δήμου.

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, έστειλε τεχνικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο προέκυψε εκ νέου μεγαλύτερη βλάβη, λόγω της παλαιότητας των σωμάτων. Την Δευτέρα όταν το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ναυπλιέων ενημερώθηκε εκ νέου για το συμβάν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι μαζί με κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μετέβησαν στο σχολείο για αυτοψία .Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης της βλάβης και καθαρισμού των χώρων. Παράλληλα γίνεται πλήρης έλεγχος του συστήματος θέρμανσης ώστε να αποφευχθεί επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υπάρξει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του σχολείου, μόλις διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλόλητα των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος αναγνωρίζει την ανησυχία των γονέων και κατανοεί πλήρως τις επισημάνσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθούν οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησης των σχολικών μονάδων και θα επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη ώστε τα σχολεία μας να παραμένουν ασφαλή και λειτουργικά για τα παιδιά μας. Ο Δήμος Ναυπλιέων παραμένει στη διάθεση της σχολικής κοινότητας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

