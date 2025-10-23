Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων αποφασίστηκε η απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου για προληπτικούς λόγους.

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το πρώτο κρούσμα παρατηρήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον τρία ακόμη παιδιά παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ΕΟΔΥ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Σχολική Επιτροπή, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Δεν κρίθηκε αναγκαίο το κλείσιμο του σχολείου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, αποφασίστηκε η απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου για προληπτικούς λόγους. Οι μαθητές που εμφανίζουν συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, ενώ οι γονείς έχουν ενημερωθεί για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους, με έμφαση στην τήρηση κανόνων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης.

Τι είναι η ψώρα

Η ψώρα είναι μια δερματική νόσος που οφείλεται σε ένα παράσιτο. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, «η ψώρα είναι παρασίτωση του δέρματος που προκαλείται από το άκαρι της ψώρας. Τα μικροσκοπικά ακάρεα διανοίγουν σήραγγες στην επιδερμίδα, όπου ζουν και εναποθέτουν τα αβγά τους. Όπως σημειώνει ο ΕΟΔΥ, η μετάδοση της ψώρας γίνεται με την άμεση επαφή, δέρμα με δέρμα, με ένα άτομο που έχει ήδη μολυνθεί με ψώρα ή με μολυσμένα αντικείμενα.

Στην περίπτωση της απλής ψώρας, η άμεση επαφή πρέπει συνήθως να είναι στενή και παρατεταμένη. Μετάδοση μπορεί να συμβεί και με την κοινή χρήση ρούχων, πετσετών και κρεβατιών (στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων), εάν αυτά έχουν μολυνθεί από άτομο που πάσχει και χρησιμοποιηθούν από άλλο άτομο (έμμεση μετάδοση). Ωστόσο, αυτή η έμμεση μετάδοση συμβαίνει πιο εύκολα σε περίπτωση πάσχοντος από νορβηγική ψώρα, ενώ στην απλή ψώρα είναι ασυνήθης ο τρόπος αυτός μετάδοσης.Συμπτώματα και μετάδοση

Από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την εμφάνιση του κνησμού μεσολαβούν 2-6 εβδομάδες, ενώ αν πρόκειται για επαναμόλυνση, ο κνησμός εμφανίζεται συντομότερα, εντός 1-4 ημερών. Η περίοδος μεταδοτικότητας διαρκεί από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την καταστροφή των ενηλίκων παρασίτων και αβγών, συνήθως 24 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης θεραπείας. Σε ό,τι αφορά τα πιο συχνά σημεία και συμπτώματα της ψώρας, αυτά, όπως προαναφέραμε, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ είναι ο επίμονος κνησμός (φαγούρα), ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, και οι δερματικές εξανθηματικές βλάβες (συνήθως μοιάζουν με “σπιθουράκια”), που μπορεί να αφορούν σε μεγάλο μέρος του σώματος ή να περιορίζονται σε συνήθη σημεία προσβολής, όπως π.χ. ανάμεσα στα δάκτυλα, καρπούς, αγκώνες, μασχάλες, θηλές, γεννητική περιοχή, οσφυϊκή περιοχή (μέση), ανάμεσα στις ωμοπλάτες, κοιλιακή χώρα-περιοχή “ζώνης”, γλουτούς και γόνατα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως, εξαιτίας του ξυσίματος, μπορεί να παρουσιαστούν πληγές, που με τη σειρά τους να επιμολυνθούν από βακτήρια (π.χ. από σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο).