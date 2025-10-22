Τα επίσημα εγκαίνια της έδρας Κυπριακών Σπουδών στη Νομική του ΑΠΘ θα τελεστούν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Από το ερχόμενο εξάμηνο ξεκινούν επίσημα τα πρώτα μαθήματα της Έδρας Κυπριακών Σπουδών στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), της πρώτης Έδρας του είδους της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Η Έδρα, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει στόχο τη μελέτη του Κυπριακού Ζητήματος, την προώθηση της ελληνοκυπριακής διαλέκτου και λογοτεχνίας, καθώς και την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα «Κυπριακή Ιστορία» και «Κυπριακό Ζήτημα», τα οποία θα είναι ανοικτά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ. Στις 10 Οκτωβρίου, η Συνέλευση της Σχολής εξέλεξε ως κάτοχο της Έδρας τον Δρ. Χάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης του Μνημονίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Έδρα αποσκοπεί στη μελέτη του Κυπριακού Ζητήματος και των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στην προώθηση και καλλιέργεια της ελληνοκυπριακής διαλέκτου και λογοτεχνίας, στην έρευνα θεμάτων Κυπριακών Σπουδών και την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου, καθώς και στη συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα επίσημα εγκαίνια της Έδρας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια στη Νομική Σχολή.