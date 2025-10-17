Φοροαπαλλαγές, επιδότηση ενοικίου και κοινωνικές κατοικίες προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.

Στοχευμένα μέτρα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, ιδίως σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι οξυμένο, προωθεί το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και τοπικούς φορείς. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026 και περιλαμβάνουν τρεις βασικούς άξονες:

Φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες ακινήτων

Από το νέο έτος, οι ιδιοκτήτες που θα νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές ή ένστολους για διάστημα τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών θα απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος για τρία χρόνια. Στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, ιδιαίτερα σε νησιά και τουριστικές περιοχές.

Επίδομα ενοικίου 200 ευρώ

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος ενοικίου ύψους 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου, με τη διαχείριση να ανήκει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Διάθεση κοινωνικών κατοικιών από το Υπουργείο Άμυνας

Από το καλοκαίρι του 2026, θα διατεθούν τα πρώτα διαμερίσματα για εκπαιδευτικούς μέσω του προγράμματος ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα. Το 85% των κατοικιών θα αποδοθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το υπόλοιπο 15% σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς του ΕΣΥ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τους δήμους δημιουργεί τοπικά μητρώα διαθέσιμων κατοικιών, ενώ ενισχύει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη διευκόλυνση της στέγασης των εκπαιδευτικών σε περιοχές όπου οι τιμές των ενοικίων παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποτελούν «ανάσα» για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που κάθε χρόνο είναι αντιμέτωποι με το αδιέξοδο της στέγασης και του χαμηλού εισοδήματος. Μάλιστα το στεγαστικό είναι φλέγον ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς συνδυαστικά με το κόστος μετακίνησης κυρίως όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Πολλοί αναγκάζονται να πληρώνουν πανάκριβα ξενοδοχεία, να διαμένουν προσωρινά σε αυτοκίνητα ή ακόμη και να κατασκηνώνουν, μέχρι να βρουν μια κατοικία. Όσοι τελικά καταφέρνουν να νοικιάσουν σπίτι, συχνά το κάνουν με ενοίκια 400-700 ευρώ, για κατοικίες που ενίοτε δεν διατίθενται για ολόκληρο το σχολικό έτος, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες τις προορίζουν για τουριστική χρήση. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι αναπληρωτές να αρνούνται τον διορισμό τους στις περιοχές τοποθέτησης, εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί κενά στα σχολεία και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις.