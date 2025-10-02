Η απόφαση για τα κλειστά σχολεία στην Κάλυμνο πάρθηκε για την προστασία των μαθητών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στη Κάλυμνο, με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων, Ιωάννη Μαστροκούκου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το οποίο προβλέπει σημαντική επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

«Η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε ο Δήμος Καλυμνίων, επισημαίνοντας ότι η αναστολή λειτουργίας είναι ένα αναγκαίο προληπτικό μέτρο.