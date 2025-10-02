Προειδοποίηση για ισχυρά καιρικά φαινόμενα από απόψε έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 λόγω της κακοκαιρίας, αρχικά σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και στη συνέχεια σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και Λήμνο με την προειδοποίηση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα που εστάλη λίγα λεπτά μετά τις 22:30.

Λίγα λεπτά αργότερα, αντίστοιχο μήνυμα έλαβαν όσοι βρίσκονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/112Greece/status/1973847638643470722}

Το 112 για την Λήμνο

{https://x.com/112Greece/status/1973852114121015595}

Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι της Παρασκευής και στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν τις επόμενες ώρες:

- Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

- Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

- Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

- Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

- Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

- Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.

Περισσότερες από 80 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Λόγω της κακοκαιρίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί από το πρωί περισσότερες από 80 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα, έως τις 21:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί:

- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

- Στην Ήπειρο (νομοί Πρέβεζας και Άρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.