Πελοπόννησος: 37 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος (λίστα)

Δεν θα λειτουργήσουν φέτος 37 σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο λόγω μηδενικών εγγρραφών μαθητών απόρροια της υπογεννητικότητας.

Η υπογεννητικότητα «αδειάζει» τα σχολεία, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο δεκάδες Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, αλλά και Γυμνάσια και Λύκεια να αναστέλλουν ή να καταργούν τη λειτουργία τους. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας: μόνο την τελευταία δεκαετία, εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά παιδιά για να γεμίσουν τις τάξεις. Η τάση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρή επίπτωση της υπογεννητικότητας στην εκπαίδευση, επηρεάζοντας τόσο την ομαλή λειτουργία των σχολείων όσο και την πρόσβαση των μαθητών σε κοντινές και ποιοτικές εκπαιδευτικές δομές.

«Λουκέτο» σε 15 Δημοτικά και 22 Νηπιαγωγεία στην Πελοπόννησο

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Πελοποννήσου καθώς με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Δημήτρη Οικονομόπουλο, προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας 15 Δημοτικών Σχολείων και 22 Νηπιαγωγείων στην περιφέρεια, λόγω μηδενικών εγγραφών ή έλλειψης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού. Η απόφαση αφορά σχολικές μονάδες όπου ο αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία τους, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων και την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές που παραμένουν ενεργοί στα σχολεία της περιοχής. Οι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν στις εν λόγω μονάδες θα ενημερωθούν άμεσα για τις εναλλακτικές λύσεις φοίτησης.

sxoleia 2681 c6815

