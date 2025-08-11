Games
Οκτώ νέα Ειδικά Σχολεία θα λειτουργήσουν την περίοδο 2025-2026 - Σε ποιες περιοχές

Οκτώ νέα Ειδικά Σχολεία θα λειτουργήσουν την περίοδο 2025-2026 - Σε ποιες περιοχές Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Σχεδιάζεται πρόγραμμα για τη μετακίνηση μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με ηλεκτρικά σχολικά λεωφορεία.

Στην υποστήριξη της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την περίοδο 2025-2026 και την ίδρυση επιπλέον δύο τομέων και έξι ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

Συγκεκριμένα ιδρύονται τα εξής Ειδικά Σχολεία:

- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέστου ΔΙΠΕ Καβάλας

- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου ΔΙΠΕ Β' Αθήνας

- 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλίμου ΔΙΠΕ Δ' Αθήνας

- 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλίμου ΔΙΠΕ Δ' Αθήνας

- Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλμυρού ΔΙΠΕ Μαγνησίας

- Ειδικό Δημοτικό Σχολείου Μονολόφου ΔΙΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

- Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καρπενησίου ΔΙΔΕ Ευρυτανίας

- Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κω ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου

Οι δύο νέοι τομείς που ιδρύονται είναι ο Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ανατολικής Μάνης και ο Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άμφισσας.

Οι έξι νέες ειδικότητες στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. είναι:

- Ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του Τομέα «Πληροφορικής» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ωρωπού

- Ειδικότητα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του Τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Καστοριάς

- Ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του Τομέα «Πληροφορικής» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας

- Ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

- Ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του Τομέα «Γεωπονίας» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κιλκίς

- Ειδικότητα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του Τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων

Τα Ειδικά Σχολεία προσφέρουν εξειδικευμένο περιβάλλον και προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) με την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί, επίσης, η ίδρυση 3.448 Τμημάτων Ένταξης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται μαζικά, σε μία προσπάθεια να καλυφθούν οι διαχρονικές ελλείψεις σε ειδικές δομές εντός γυμνασίων και λυκείων.

Τέλος, σχεδιάζεται πρόγραμμα για τη μετακίνηση μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με ηλεκτρικά σχολικά λεωφορεία.

«Επιβεβαιώνουμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς "χαμένες διαδρομές" και χωρίς φραγμούς στην πρόσβαση στη γνώση», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και τόνισε: «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό. Πριν από λίγες μέρες, με νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους, συστήσαμε 1.200 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την παροχή υποστήριξης σε 3.000 σχολεία και επιπλέον 700 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΑΣΥ. Κάνουμε πολλά και ουσιαστικά βήματα για ένα σχολείο που δεν αποκλείει κανέναν και στηρίζει περισσότερο όσους το έχουν ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την επίμονη προσπάθειά μας».

