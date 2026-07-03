Η ΕΛ.Α.Σ οφείλει να θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία προοδευτικών πυρήνων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, μέσω των οποίων θα παραχθεί η πολιτική «από τα κάτω», όπως είναι ο διακαής και συνήθως ανεπίτευκτος στόχος των μαζικών πολιτικών κινημάτων.

Η επανεκκίνηση του προοδευτικού πολιτικού χώρου ακολουθεί παράλληλη τροχιά με αυτή που χάραξε η έλευση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μέσα από την ΕΛ.Α.Σ αποτυπώνεται η νέα αρχή που φέρει την πρωθυπουργική εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα, με εμφανείς τις προθέσεις διόρθωσης προβληματικών πολιτικών εφαρμογών του παρελθόντος και πολιτικής παραγωγής που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες της κοινωνίας, με αύρα ανανέωσης των πολιτικών στελεχών που θα εμπνεύσουν τον ελληνικό λαό, προκειμένου να τιμήσει με την ψήφο του το νέο κόμμα στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Στα θεμέλια του νέου πολιτικού οικοδομήματος, πυλώνας σταθερότητας και αμεσότητας στην επαφή με τον πολίτη θα είναι η ουσιαστική παρέμβαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ΕΛ.Α.Σ σε καμία περίπτωση δεν θα υποβαθμίσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τις δυνάμεις της κυβερνώσας Αριστεράς (2015-2019) να μην έχει σημεία αναφοράς και ερείσματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η σημαντικότητα της ηχηρής παρουσίας ενός πολιτικού φορέα στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, αποτυπώνεται στη σύγχρονη πολιτική Ιστορία με την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγκυβέρνηση του 2012-2014 με τη ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ τιμωρήθηκε σκληρά από το εκλογικό σώμα γι’ αυτή την πολιτική επιλογή του, φτάνοντας σε ιστορικά εκλογικά χαμηλά το 2015. Ο κυριότερος λόγος που επιβίωσε και ανέκαμψε μερικώς εκλογικά στο πέρασμα του χρόνου, ήταν οι βάσεις και τα ερείσματα που είχε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ΕΛ.Α.Σ διδασκόμενη από τη σύγχρονη πολιτική Ιστορία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση του αυτοδιοικητικού της Τομέα, οργανώνοντας με σταθερότητα και συνέπεια τη συγκρότηση αυτοδιοικητικών σχημάτων που θα συμμετέχουν δυναμικά σε περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, έχοντας ως αποστολή την επικράτηση των νέων προοδευτικών ψηφοδελτίων απέναντι στις συντηρητικές Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, που αποτελούν μικροσυστήματα εξουσίας απόλυτα ταυτισμένα με το αυταρχικό Επιτελικό Κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΕΛ.Α.Σ οφείλει να θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία προοδευτικών πυρήνων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, μέσω των οποίων θα παραχθεί η πολιτική «από τα κάτω», όπως είναι ο διακαής και συνήθως ανεπίτευκτος στόχος των μαζικών πολιτικών κινημάτων. Οι Περιφέρειες, που δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως «Περιφερειακά Υπουργεία», λόγω των τεράστιων κονδυλίων που διαχειρίζονται, θα προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους στην οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική της επικράτειάς τους βάσει των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

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Η νέα πνοή στην κεντρική πολιτική σκηνή από την ΕΛ.Α.Σ έχει εμφυσήσει νοοτροπία αλλαγής στην ελληνική περιφέρεια, με τους Δήμους και τις Κοινότητες να προσδοκούν στις πολιτικές αποφάσεις που θα τους επιτρέψουν να απολαμβάνουν ξανά το αυτοδιοίκητο με τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη, προς όφελος ολόκληρης της χώρας.

(Ο Θύμιος Κόσσυφας είναι Τυπογράφος-Ιστορικός, Μέλος της ΕΛ.Α.Σ στην Αιτωλοακαρνανία)