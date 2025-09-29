Στη χώρα μας πρέπει να απομονωθούν οι κάθε είδους «Τραμπιστές» και οι ανάλογες πολιτικές. Δεν έχουν τίποτε θετικό να φέρουν στην χώρα μας οι ακροδεξιές θεωρίες και πρακτικές, όπως τις παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένας κόσμος λιγότερο ασφαλής, ξενοφοβικός, κόσμος της δύναμης και όχι του δικαίου, ξεπρόβαλε μέσα από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ στον ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τράμπ μας περιέγραψε το όραμα του για έναν κόσμο χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς μέτρο, χωρίς ισότητα, χωρίς δίκαιο. Έναν κόσμο που κλείνει τα μάτια σε γενοκτονίες και ανοίγει αγκαλιές μόνο σε ακροδεξιές πρακτικές.

Έναν κόσμο αντιεπιστημονικό, που αρνείται ακόμα και την κλιματική αλλαγή (προφανώς γιατί αυτό δεν συμφέρει τις πετρελαϊκές εταιρείες-σπόνσορες)...

Έναν κόσμο που καθορίζεται από συμφέροντα, από ισχύ, που καλεί σε υποταγή τους «μικρότερους», ενώ προωθεί στην πράξη την πλήρη απαξίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ντόναλντ Τράμπ μας περιέγραψε το όραμα του για μια νέα αποικιοκρατία. Το έκανε με ωμό τρόπο και από το βήμα ενός Οργανισμού που φτιάχτηκε ακριβώς για να σταματήσουν οι πολιτικές των κανονιοφόρων.

Ο Ντόναλντ Τράμπ προβάλλει την εαυτό του σαν τον ηγέτη που δήθεν σταματά πολέμους, παρά την παταγώδη αποτυχία του να «τελειώσει σε 24 ώρες» τον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση του ως συμπαραστάτη του σφαγέα Νετανιάχου που μαζί με τον κ.Μητσοτάκη και λίγους ακόμα ηγέτες διεθνώς αρνούνται την αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτος. Πρότεινε και τον εαυτό του για Νόμπελ Ειρήνης..!

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς μια ηθική πράξη αλλά μια στρατηγική επιλογή. Ενισχύει το διεθνή ρόλο της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και στη Μ. Ανατολή, όπου η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα και δύναμη διαλόγου. Η ευθυγράμμιση με τις χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, θα δείξει ότι η Ελλάδα στέκεται στο ύψος της ιστορίας και των αξιών της». Ξέρετε ποιος το λέει αυτό; Όχι κάποιος υποστηρικτής της Χαμάς και της τρομοκρατίας, ούτε κάποιος πολιτικός φίλος δικός μας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το λέει στις 22.9, βουλευτής της ΝΔ και επί σειρά ετών κορυφαίος Υπουργός και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Είναι και αυτός μήπως αντισημίτης όπως κατηγορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου οποιονδήποτε δεν συντάσσεται με τους παράνομους σχεδιασμούς της;

Αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ο δικός μας, ο κόσμος των λαών, της ειρήνης, της συνεργασίας, της οικολογικής ισορροπίας, του δικαίου είναι η δική μας αξιακή απάντηση στο ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία, στην τοξικότητα, στο ακροδεξιό παραλήρημα.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τράμπ προξένησε ήδη παγκόσμιες αντιδράσεις. Όσοι θέλουν να βρίσκονται στην «σωστή πλευρά της ιστορίας» οφείλουν να πάρουν θέση με ευθύνη και να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Τράμπ δεν ξεθεμελιώνει μόνο της ισορροπία των 80 τελευταίων ετών, μέσα από τις αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις, τις θεωρίες συνομωσίας, τα ψέματα επιχειρεί να ανατρέψει τον κόσμο που προέκυψε ως κατάκτηση του διαφωτισμού είναι μια ερεβώδης σαρωτική αντεπίθεση σε όλες τις ανθρώπινες αξίες – κατακτήσεις – παρακαταθήκες.

Ο Τραμπισμός εξαπλώνεται με ταχύτητα σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ. Με προκλητικό και άθλιό τρόπο από την πρώτη μέρα της εκλογής του ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε να παρεμβαίνει στα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης ενθαρρύνοντας απροκάλυπτα στην εξτρεμιστική και την φασιστική ακροδεξιά. Και ο επόμενος εκλογικός κύκλος στην ΕΕ ξεκινώντας από τις εκλογές στην Γαλλία είναι εξαιρετικά κρίσιμος.

Ο κόσμος αλλάζει και όλοι οφείλουν να το αντιληφθούν. Η εποχή που στον Λευκό Οίκο λαμβάνονταν όλες οι μεγάλες παγκόσμιες αποφάσεις έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Νέες ισχυρές συμμαχίες διαμορφώνονται, ενώ καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους άλλοι οργανισμοί η ομάδες κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς «δεν χωρά» σε αυτό που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τράμπ. Η ΕΕ οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της απέναντι στις απειλές και τις «νουθεσίες» που απηύθυνε ο κ. Τράμπ. Απέναντί στις αξίες του τραμισμού – όχι υποταγμένη στα κελεύσματα της όπως κάνει μέρος της ευρωπαϊκής δεξιάς αλλά δυστυχώς κι ένα μέρος της δεξιόστροφης σοσιαλδημοκρατίας.

Η χώρα μας οφείλει να σταματήσει να είναι «δεδομένη» (όπως είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης) και πρέπει να κινηθεί με βάση τα εθνικά της συμφέροντα. Πολύ περισσότερο που απ’ ότι φαίνεται ο κ. Τράμπ με τον κ. Ερντογάν «έχουν έρθει πολύ κοντά» και λόγω οικονομικών συμφωνιών…

Τέλος στην χώρα μας πρέπει να απομονωθούν οι κάθε είδους «Τραμπιστές» και οι ανάλογες πολιτικές. Δεν έχουν τίποτε θετικό να φέρουν στην χώρα μας οι ακροδεξιές θεωρίες και πρακτικές, όπως τις παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό αποτυπώνεται στις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη ο οποίος αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δηλώνει ευθαρσώς ότι «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ» σχετικά με το καθεστώς των Ιεροσολύμων. Θυμίζουμε στον κύριο Γεωργιάδη, ότι για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, η υφαλοκρηπίδα και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η βασική μας εθνική στρατηγική είναι η επίλυσή τους βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου και οι γείτονές μας λένε «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο».

Απαράδεκτη επίσης ήταν η παρέμβαση του κυρίου Γεραπετρίτη στη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για την σοβαρότητα των παραβιάσεων του εναερίου χώρου σειράς χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από την Ρωσία, μίλησε για την ανάγκη να τερματισθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το ερώτημα ωστόσο είναι απλό: Για την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο γιατί δεν είπε μία κουβέντα; Για τις τουρκικές παραβατικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας γιατί δεν μίλησε; Που περίμενε να μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα εάν όχι στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις απειλές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια;

Αποτελεί καθήκον όλων μας να συμβάλουμε στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου που θα αποκρούει τη νέα αποικιοκρατία και θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός κόσμου της συνεργασίας και της προόδου.

(Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ)