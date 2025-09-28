Ο ίδιος ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης το αποκάλυψε. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο όπως παραδέχθηκε «είχαν κάνει την προσπάθεια να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, δεν τα είχαν καταφέρει. Είχαν πέσει σε τοίχο από την ελληνική διοίκηση». Στον ίδιο τοίχο που πέφτουν όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα.

Μιλώντας για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, υπουργός Εσωτερικών την περίοδο που δόθηκε στα παιδιά ιθαγένεια, είπε ότι η ιστορία του Γιάννη «αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά και δικαιώνει τη χώρας μας». Ανέβασε μία φωτογραφία του με τον Γιάννη και τον Θανάση και κάτι αντίστοιχο έκανε και ο βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, τότε γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ιστορία του Γιάννη αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί η ιστορία αυτή δικαιώνει τη χώρα μας. Ακόμη πιο δύσκολο είναι να κατανοήσουμε γιατί τα στελέχη της ΝΔ αποδέχονται τα «συγχαρητήρια» και τα «μπράβο» για την απόδοση ιθαγένειας στα αδέρφια Αντετοκούνμπο.

Η απόδοση ιθαγένειας στον Γιάννη και τον Θανάση, δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης κυβερνητικής προσπάθειας να διορθώσει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφήνει χωρίς ταυτότητα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη χώρα μας. Δεν ήταν ούτε μία συμβολική κίνηση απέναντι στη μισαλλοδοξία που καλλιεργούσε τότε η Χρυσή Αυγή.

Η απόδοση Ιθαγένειας στον Γιάννη και τον Θανάση ήταν μία εξαίρεση.

Ο ίδιος ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης το αποκάλυψε. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο όπως παραδέχθηκε «είχαν κάνει την προσπάθεια να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια, δεν τα είχαν καταφέρει. Είχαν πέσει σε τοίχο από την ελληνική διοίκηση». Στον ίδιο τοίχο που πέφτουν όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα. Ο Γιάννης και ο Θανάσης κατάφεραν να διαπεράσουν τον τοίχο γιατί τους έσωσε το μπασκετικό τους ταλέντο. Όλοι το είχαμε κατανοήσει, αλλά μας το είπε ξεκάθαρα και ο ίδιος ο υπουργός.

«Με πήρε ο κ. Βασιλακόπουλος (τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης), μου λέει έχουμε εντοπίσει ένα ταλέντο, το οποίο είναι πολύ εξελίξιμο και κατάγεται από τη Νιγηρία, όλη η οικογένεια ζει στην Ελλάδα, χωρίς άδεια παραμονής και κινδυνεύουν ακόμη και με αποπομπή. Γιατί κρυβόντουσαν, πήγαιναν στα συνοικιακά μέρη και πουλούσαν διάφορα ήδη για να επιβιώσουν» παραδέχθηκε ο υπουργός.

Ο κ. Στυλιανίδης περιέγραψε την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Την ίδια περίοδο όπως είπε, υπήρξε κινητικότητα και από τη Νιγηρία και η πρεσβεία της στην Ελλάδα είχε ήδη προσφέρει στα αδέρφια διαβατήριο. Το διαβατήριο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η καριέρα τους, παραδέχθηκε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι μετά την απόκτηση της ιθαγένειας έγινε στον Γιάννη «αυτομάτως πρόταση από τη Σαραγόσα», έγινε η κλήση στην Εθνική ομάδα και «σε λίγες ημέρες τον κάλεσαν και στο NBA».

Ο Γιάννης και ο Θανάσης, πήραν Ιθαγένεια ως εξαίρεση και για να συμβεί ενεπλάκησαν ισχυρά άτομα, ενδεχομένως ισχυρά συμφέροντα και ευτυχώς! Τα παιδιά πήραν το ελληνικό διαβατήριο, επέλεξαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους, τη μόνη πατρίδα που γνώρισαν και αγάπησαν και επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες. Κατάφεραν πάρα πολλά με τον Γιάννη ήδη να προσμετράται ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος.

Τα αδέρφια πήραν την ιθαγένεια, αλλά τα στελέχη της ΝΔ γιατί ακριβώς πανηγυρίζουν;

Η ΝΔ ως αντιπολίτευση και κυρίως ως κυβέρνηση δεν υποστήριξε την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Το 2010, ο Νόμος Ραγκούση για την Ιθαγένεια, ο οποίος επιχειρούσε να δώσει λύσεις, αντιμετωπίστηκε βίαια από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς, τότε πρόεδρος του κόμματος, στην ομιλία του στη συζήτηση για το νομοσχέδιο υποστήριξε ότι ο νόμος θα μετατρέψει τη χώρα σε «μαγνήτη μαζικής λαθραίας μετανάστευσης», κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «αλλάξει το εκλογικό σώμα» και τόνισε ότι η ΝΔ θα τον καταργήσει όταν γίνει κυβέρνηση.

Τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποίησε η ΝΔ και το 2015 όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να λύσει το πρόβλημα. Κινδυνολογία, για την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του έθνους, λαϊκισμός και διχαστικός λόγος που ανταγωνιζόταν τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής. Στελέχη της ΝΔ χαρακτήριζαν τα κυβερνητικά επιχειρήματα ως «κομμουνιστικοαριστερίστικα στη λογική του διεθνισμού» και (μεταξύ άλλων) όπως και το 2010, κατηγορούσαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού σώματος υπολογίζοντας σε 234.000, τους εν δυνάμει νέους ψηφοφόρους.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του 2010 και του 2015, εστίαζαν σε κάτι σημαντικό. Έδιναν στα παιδιά αυτά ορατότητα, εγγυόταν την ενσωμάτωση και εξασφάλιζαν την προοπτική τους. Με ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο ο Γιάννης (και κάθε παιδί σαν τον Γιάννη) θα είχε ταυτότητα, θα ήταν πολίτης με δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα είχε διαβατήριο και η οικογένειά του στην επιφάνεια της κοινωνίας δεν θα μετατρεπόταν σε άθυρμα του (τεχνητά και ίσως σκόπιμα συντηρούμενου) καθεστώτος παρατυπίας.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ένα ιδιότυπο ανταγωνισμό ακρότητας, συνεχίζει να στοχοποιεί και να αδιαφορεί για τα παιδιά αυτά. Δικηγόροι με εμπειρία στα θέματα ιθαγένειας, τονίζουν ότι με το νόμο Βορίδη και τις διατάξεις Πλεύρη, το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες από τα Ποινικά και όχι τα Διοικητικά δικαστήρια και, εάν ένα παιδί σαν τον Γιάννη ήταν ήδη πολύ δύσκολο να πάρει ιθαγένεια, σήμερα, όπως τονίζουν, είναι απλώς αδύνατο!

Η κυβέρνηση της ΝΔ, έδωσε την ιθαγένεια στα αδέρφια Αντετοκούνμπο, αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια, η άλλη μισή είναι αποκρουστική και στοιχειοθετεί το μεγάλο ψέμα. Και αυτό το ψέμα γίνεται κυρίαρχο, αλλοιώνει την πραγματικότητα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτούς που το συντηρούν και το αναπαράγουν να… πανηγυρίζουν!

(Ο Κυριάκος Αργυρόπουλος είναι δημοσιογράφος)