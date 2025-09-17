«Ποτέ μη μιλάς άσχημα για τον εαυτό σου.. .αυτό θα το κάνουν για σένα οι σύντροφοί σου» (Βλ.Μαγικόβσκι)

Ετοιμάζουν Μυστικούς δείπνους

οι μέλλοντες να προδοθούν

Ελένη Λαδιά, Ο Μυστικός δείπνος

Εσχάτως η χώρα έχει γεμίσει με «πολιτικά φαινόμενα», εγχώρια και ξένα

Φαινόμενο-Τσίπρας, φαινόμενο-Κασσελάκης, φαινόμενο Καρυστιανού από τη μία, φαινόμενο-Τραμπ, φαινόμενο-Πούτιν από την άλλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλάι σε αυτά τα φαινόμενα «πλακώνουν» και τα επι-φαινόμενα [ή μήπως, υπο-φαινόμενα;],με ερμηνείες επί ερμηνειών, διαδόσεις επί διαδόσεων, υποψίες επί υποψιών.

Ακόμα κι αν η σύγχρονη ελληνική Ιστορία δεν κρατάει τεφτέρια για τα ‘διάττοντα φαινόμενα’ ,έχει ο καθένας την εντύπωση της κίνησης μιας ημικυκλικής περιδίνησης πέριξ της ανάγκης για ‘εθνική σωτηρία’[sic].

Προφανώς δεν μπορούμε ν’ αποκλείσουμε κάποιον/κάποιαν από το να διατυπώνει ελεύθερα τις προθέσεις του/της [ακόμα κι αν αγνοούμε τις θέσεις του/της] και βέβαια δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε εκ των προτέρων την [πολιτικο-ηθική] αξία των προσώπων.

Παρά ταύτα και δεδομένου ότι ‘η ουδετερότητα δεν είναι ποτέ ουδέτερη’ [Ivan Jablonka] έχω την αίσθηση ότι για να πατάς γερά στο σανίδι της Πολιτικής θα πρέπει να έχεις το ένα πόδι έξω από αυτήν. Ορισμένοι το ονομάζουν αντισυμβατικότητα, άλλοι αυτοαμφισβήτηση, αλλά, όπως και να’ ναι, συνήθως δεν συνοδεύεται από επαγγελματισμό ή ναρκισσισμό.

Δεν αρκεί όμως μόνον η καλή πρόθεση ή η εκμετάλλευση της ευκαιρίας. Πρέπει ν’απο-δειχθούν οι γνώσεις, η συνέπεια, η εντιμότητα στη διαχείριση των κοινών, το ιδεολογικό πρόσημο, το βασικό σχέδιο, οι υποστηρικτές [όχι οι ‘παρακοιμώμενοι’].

Χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι επικαλούμενοι τον ηθικό νόμο να μην παραβιάζουν με τις πράξεις τους και το νόμο και την ηθική, καθώς είναι γνωστόν ότι ο δημόσιος χώρος δεν συνιστά Κήπο με διακλαδωτά μονοπάτια, όπου μπορείς να πάρεις ΟΛΟΥΣ τους δρόμους. Έναν θα επιλέξεις και ΜΟΝΟΝ σε αυτόν θα βαδίσεις

Ο λαός μας έχει πάθος με τη διάπραξη λαθών [εκτίμησης και επιλογής ηγετών], όμως, πάντοτε με καθ-υστέρηση φάσης, απο-μυθοποιεί τα [πρώην ή νυν] ινδάλματά του.

Αυτό ας το μελετήσουν οι επίδοξοι πριν να κάνουν το πρώτο βήμα [προς το καινό ή το κενό;]

ΥΓ. «Ποτέ μη μιλάς άσχημα για τον εαυτό σου...αυτό θα το κάνουν για σένα οι σύντροφοί σου» [Βλ.Μαγικόβσκι]

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, πρώην υπουργός)