Βασιλίσσης Όλγας: Μια υπόθεση με ευρύτερη πολιτική σημασία

Η Κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι δεν ελέγχει τον Δήμο Αθήνας. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι σε μια περίοδο που οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλη κρίση ή ελέγχονται από την ΝΔ, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας διεκδικεί τα συμφέροντα των πολιτών, δεν πειθαρχεί στις εντολές της.

Πριν δύο χρόνια η τότε δημοτική αρχή της Αθήνας προχώρησε το ανεκδιήγητο σχέδιο του μεγάλου περιπάτου, που κατέληξε σε τραγέλαφο, αφού πρώτα ταλαιπώρησε αφάνταστα τους πολίτες που μετακινούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Μέρος του σχεδίου αυτού ήταν το κλείσιμο της οδού Βασ. Ολγας ,με πρόσχημα τον covid (!!!) και ο σχεδιασμός για την ανακατασκευή της. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο η Βασ. Ολγας θα ήταν ανοιχτή μόνο για όσους ήθελαν να παίξουν τένις στις σχετικεs εγκαταστάσεις ή -από την άλλη πλευρά -να πιούν καφέ στο Ζάππειο.

Το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα την προεκλογική συζήτηση για τις εκλογές του Δήμου Αθήνας. Γιατί ήδη δημιουργείτο καθημερινά κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγάλη ταλαιπωρία. Με σαφή την δέσμευση του Χάρη Δούκα ότι αν εκλεγεί, θα προχωρήσει στο άνοιγμα ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας.

Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών η Κυβέρνηση της ΝΔ -που μέχρι τότε στεκόταν αδιάφορη στο θέμα -θυμήθηκε το θέμα της Βασ.Ολγας. Πρώτη της κίνηση με νομοθετική ρύθμιση, ήταν να πάρει από τον Δήμο Αθηναίων την εταιρία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ (όπου ο Δήμος είχε αποφασιστικό ρόλο) και να τη θέσει στον έλεγχο του κράτους.

Γιατί; Μα γιατί η εταιρεία αυτή είχε αναλάβει το έργο της ανακατασκευής του δρόμου.

Το μήνυμα του Μαξίμου ήταν σαφές: Εμείς θα ελέγχουμε και θα καθορίζουμε τα πάντα. Η αυτοδιοίκηση μπορεί απλά να εφαρμόζει τις εντολές μας.

Φυσικά αυτό δεν είναι το μόνο θέμα που αυτή η πολιτική εφαρμόζεται.

Η Κυβέρνηση αυτή είναι σαφές ότι επιθυμεί και προωθεί τον ασφυκτικό έλεγχο των θεσμών, χωρίς καν να ανέχεται μια αντίθετη διεκδικητική φωνή.

Παρόλα αυτά ο Δήμος Αθηναίων με υπομονή, ευθύνη και σχέδιο, συνεργάστηκε με την Ανάπλαση ΑΕ στην περίοδο της ανακατασκευής, μένοντας φυσικά και σταθερά στις δεσμεύσεις του.

Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα και στις μεγάλες καθυστερήσεις που προκάλεσε η ανάδειξη αρχαιοτήτων, η ύπαρξη των οποίων ήταν γνωστή.

Προχώρησε με δικά του μέσα και πόρους σε συγκοινωνιακές μελέτες για τον τρόπο που θα ανοίξει η Ολγας μετά την ολοκλήρωση του έργου, με την συμβολή ειδικών επιστημόνων. Μελέτες που με σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες υπέβαλε στον ΟΑΣΑ, προς έγκριση.

Το έργο ολοκληρώνεται. Ηρθε λοιπόν η ώρα των τελικών αποφάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με ευρύτατη πλειοψηφία ενέκρινε το σχέδιο για την μετατροπή της Β. Ολγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Ποια ήταν η νέα κυβερνητική απάντηση; Η γνωστή και ουσιαστικά αναιτιολόγητη επίθεση από τρία υπουργεία, που ξαφνικά ξύπνησαν και αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα.

Νέα πρωτοφανής πρόκληση. Εφθασαν στο σημείο να επικαλούνται τα απόλυτα προστατευμένα αρχαία, όταν σε λίγα μέτρα από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν μπροστά στην πύλη του Αδριανού.

Αναρωτιέμαι σε ποια ευρωπαϊκή χώρα οι Δήμοι και οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν λόγο, στα θέματα κυκλοφορίας στην πόλη τους;

Η απάντηση σαφής; σε καμία.

Αλλά εδώ υπάρχει ένας άλλος λόγος, που δεν αφορά τελικά τον ταλαίπωρο δρόμο.

Η Κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι δεν ελέγχει τον Δήμο Αθήνας.

Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι σε μια περίοδο που οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλη κρίση ή ελέγχονται από την ΝΔ, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας διεκδικεί τα συμφέροντα των πολιτών, δεν πειθαρχεί στις εντολές της.

Η Κυβέρνηση προτιμά να επιβαρύνει την ζωή των πολιτών, από το να επιτρέψει να γίνει πράξη ένα από τα θέματα που οδήγησαν στην ήττα του εκλεκτού της στον Δήμο Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων δεν αρνήθηκε και δεν αρνείται τον διάλογο με οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα και για το θέμα της Βασ. Ολγας. Αντίθετα τον επιδιώκει.

Για τον λόγο αυτό δούλεψε συστηματικά και επιστημονικά, ώστε να τεκμηριώσει τις απόψεις του.

Όμως όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας, δεν θα παραμείνει σιωπηλός, ούτε θα υποχωρήσει σε ένα θέμα που οι πολίτες της Αθήνας έχουν εκφραστεί.

Οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί πρέπει να είναι βάθρο της Δημοκρατίας, όχι εξάρτημα των εκάστοτε επιθυμιών του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έχουν δικαίωμα να ζουν σε μια πόλη δίκαιη, ανοιχτή και βιώσιμη.

Σε αυτή την υπόθεση όλοι οφείλουν να πάρουν θέση. Η υπόθεση αυτή θα έχει συνέχεια.

(Ο Χρήστος Πρωτόπαπας είναι πρώην υπουργός, σύμβουλος στρατηγικής στο Δημάρχου Αθηναίων)