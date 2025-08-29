Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Από το 2003 στο 2025

Image of Πάσχος Μανδραβέλης Πάσχος Μανδραβέλης
Από το 2003 στο 2025
Οι αντιπολιτευόμενοι λένε ότι «ο πνιγμένος από τις παροχές πιάνεται». Θυμίζουν την απέλπιδα προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ το 2003 να αντιστρέψει το κλίμα με ένα πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ είχε φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων ομάδων του πληθυσμού.

Ο χρόνος διεξαγωγής πρόωρων εκλογών είναι ένα από τα αποκλειστικά προνόμια του πρωθυπουργού. ασκήθηκε κατά κόρον στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα το ήθελε ως εξαίρεση: «Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών» (άρθρο 53) και «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας».

Κάποτε γελούσαμε διότι το Κυπριακό κατέβαινε α πότο ράφι της πολιτικής ως πρόσχημα για πρόωρες εκλογές, αλλά τώρα εξέλιπε και ο τυπικός σεβασμός στον καταστατικό χάρτη. Πρόωρες εκλογές έγιναν το 2007, επειδή η οικονομία πήγαινε... καλά. Είχε βγει από τη μίνι επιτήρηση της Ε.Ε. μετά την απογραφή που έκανε η τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή και έπρεπε να χαραχθεί «νέα Οικονομική πολιτική». Χαράχθηκε και είδαμε τα χαΐρια μας...

Τυπικώς το 2025 δεν είναι προεκλογική χρονιά. Οι βουλευτές εξελέγησαν για να υπηρετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ομως όλοι γνωρίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν κολλάει σε συνταγματικές «τυπικότητες» και πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση που ίδρυσε βιομηχανία παραγωγής επιστολικών ψήφων για την Προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επί της ουσίας, όμως, ο αέρας μυρίζει εκλογές. Δεν είναι μόνον η τοξικότητα προς την αντιπολίτευση, που ξαφνικά άρχισε να παράγει η κυβέρνηση διά στόματος του Παύλου Μαρινάκη· «στους μόνους που έχει λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του», είπε για την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα (25.8.2025). Είναι και το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συμφώνως με τις πολλές διαρροές από την κυβέρνηση, θα φτάσει σε παροχές ύψους 2 δισ. ευρώ.

Οι αντιπολιτευόμενοι λένε ότι «ο πνιγμένος από τις παροχές πιάνεται». Θυμίζουν την απέλπιδα προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ το 2003 να αντιστρέψει το κλίμα με ένα πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ είχε φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων ομάδων του πληθυσμού. «Οι δημοσιονομικές εξελίξεις τελούν υπό πλήρη έλεγχο και ο προϋπολογισμός του 2003 θα κλείσει σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης με ένα ευδιάκριτο πλεόνασμα», έλεγε τότε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Χριστοδουλάκης (24.11.2002).
Θα συμφωνήσουμε ότι στη ζωή και στην πολιτική ποτέ οι καταστάσεις δεν είναι απολύτως όμοιες. Οι εξαγγελίες του Κώστα Σημίτη στη ΔΕΘ απείχαν έξι μήνες από την εκπνοή της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας. Τώρα απομένουν δύο χρόνια.

(Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

NETWORK

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

healthstat.gr
Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

healthstat.gr