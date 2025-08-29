Ψηλώνουμε το μπόι της Αντίστασης

Τι επιδιώκει η μεγάλη συναυλία του Συνδικάτου Οικοδόμων στις 3 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Πέτρας.

Για το Συνδικάτο μας η μεγάλη συναυλία που διοργανώνουμε στις 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας, με το συγκρότημα «ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ» και τίτλο «ΜΕ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ», παίρνει από τα ίδια τα πράγματα χαρακτήρα διαδήλωσης. Οι καιροί και οι ίδιες οι εξελίξεις το απαιτούν.

Θα αποτελέσει αγωνιστική κλιμάκωση μπροστά στην προετοιμασία πανελλαδικής- πανεργατικής απεργίας, δίνοντας τη σκυτάλη στο μεγάλο συλλαλητήριο των Συνδικάτων τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα, ενάντια στο νέο ν/σ έκτρωμα που κατέθεσε η κυβέρνηση για 13 ώρες δουλειά. Ένα ν/σ βγαλμένο από τα συρτάρια της εργοδοσίας και της Ε.Ε., που επεκτείνει όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Θέλουν να ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζούμε. Αυτό περιλαμβάνει το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ», που είναι γεμάτο για να θησαυρίζουν οι κατασκευαστικοί και άλλοι όμιλοι και άδειο για τον εργαζόμενο λαό που στενάζει καθημερινά.

Θα είναι ένας ακόμα σταθμός για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οικοδόμων, για 7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο, υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ που με σκληρό αγώνα κατάφερε να υπογράψει η Ομοσπονδία μας και αυξήσεις πάνω από 20% στα μεροκάματα, για την ασφάλιση ώστε να υπάρχει ένσημο για κάθε μέρα δουλειάς, για τη διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, για μέτρα υγείας και ασφάλειας για να γυρνάμε σώοι και αβλαβείς στις οικογένειές μας.

Η νέα αυτή επίθεση στους εργαζόμενους δε γίνεται σε «κενό αέρος». Αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων για τα κέρδη των ομίλων, που είναι βαμμένα με το αίμα των λαών. Τη δουλειά ήλιο με ήλιο επιτάσσουν οι ορέξεις για την ένταση της πολεμικής προετοιμασίας, τα δις που δίνονται για αυτή, τη στιγμή που «τα δημοσιονομικά όρια» δεν «επιτρέπουν» να κατευθυνθούν κονδύλια για τις ανάγκες των εργατών.

Δε δεχόμαστε οι κατασκευαστικοί όμιλοι να «τρίβουν τα χέρια τους» πάνω στα συντρίμμια των πολέμων, που δεν έχει στεγνώσει ακόμα το αίμα των λαών και να τα βαφτίζουν «επενδυτικές ευκαιρίες για την ανοικοδόμηση».

Δεν ανεχόμαστε την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους δολοφονικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, τη μετατροπή της σε θύτη κατά άλλων λαών και σε μαγνήτη αντιποίνων.

Δεν σιωπούμε απέναντι στη συνεχιζόμενη γενοκτονία του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού από το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ που έχει τη στήριξη των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Έχουμε μεγάλη πίστη στη δύναμη των λαών, γιατί μόνο αυτοί με τον οργανωμένο αγώνα τους μπορούν να δώσουν πραγματική διέξοδο από τη βαρβαρότητα των πολέμων και της εκμετάλλευσης, στο δρόμο της ανατροπής όλων όσων μας έχουν φέρει ως εδώ.

Είμαστε κάθε μέρα μαζί με τους μετανάστες εργάτες στα εργοτάξια και τα γιαπιά και ξέρουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας.

Είμαστε μαζί με τους συναδέλφους από την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Συρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τη Ρωσία, από χώρες της Αφρικής. Μαζί οργανώνουμε την πάλη μας για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, εκεί που τα εργοδοτικά εγκλήματα δε γνωρίζουν διαφορές σε εθνικότητα, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία και φυλή. Για αυτό και ο αγώνας μας για ένα καλύτερο αύριο, για όλα όσα μας αξίζουν, αφορά όλους μας!

Έχουμε διαλέξει στρατόπεδο.

Είμαστε «ΜΕ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ». Αυτοί είναι η μοναδική υπερδύναμη και αν το αποφασίσουν μπορούν να γκρεμίσουν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Οι ίδιες οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών αλλά και εβδομάδων, με τις διαπραγματεύσεις για τη μοιρασιά της λείας πάνω στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του πολέμου ΝΑΤΟ- Ρωσίας στην Ουκρανία, με το σχέδιο του κράτους- δολοφόνου του Ισραήλ να καταλάβει ολοκληρωτικά την πολύπαθη Γάζα, όσα εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας με φρικιαστικό τρόπο, μετατρέπουν αντικειμενικά τη συναυλία μας σε μια διαδήλωση αλληλεγγύης και υπεράσπισης όλων των λαών που δοκιμάζονται στα πολεμικά σφαγεία. Και φυσικά του Παλαιστινιακού λαού, του δικαιώματος να έχει τη δική του πατρίδα, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ. Γι’ αυτό και απαιτούμε από την κυβέρνηση, εδώ και τώρα, να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θέατρο Πέτρας!

Καλούμε όλα τα σωματεία της Αττικής, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, όλους τους εργαζόμενους, όλες και όλους που το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στους δρόμους του αγώνα για το δίκιο των Λαών ενάντια στους εκμεταλλευτές για ότι μαυρίζει την ζωή μας, συνεχίζοντας ως το τέλος.

Να είμαστε όλοι εκεί! Στη μεγάλη συναυλία- διαδήλωση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, να τραγουδήσουμε με το συγκρότημα «ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ» και να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά ότι η μοναδική σωστή πλευρά της ιστορίας είναι «ΜΕ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ»

(Ο Παναγιώτης Γάκιας είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας)