Η νέα διάταξη περιλαμβάνει, πάντως, δικλίδες προστασίας του Δημοσίου.

Τη δυνατότητα πώλησης προσωπικών ακινήτων χωρίς παρακράτηση χρημάτων από το τίμημα, ακόμη και όταν υπάρχουν φορολογικά χρέη εταιρείας για τα οποία ο ιδιοκτήτης ευθύνεται προσωπικά, προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση αφορά κυρίως επιχειρηματίες, διαχειριστές και διοικούντες εταιρειών, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τους εξυπηρετούν κανονικά τις ρυθμισμένες οφειλές τους προς την Εφορία, αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν επιχειρούν να αξιοποιήσουν την προσωπική τους ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα, με το άρθρο 309 του πολυνομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και προβλέπεται ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι φορολογούμενοι που ευθύνονται αλληλεγγύως για χρέη εταιρειών θα μπορούν να μεταβιβάζουν ακίνητα χωρίς να επιβάλλεται παρακράτηση επί του τιμήματος ή να εγγράφεται εμπράγματο βάρος στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Για να ισχύσει η ευνοϊκή μεταχείριση, η εταιρεία πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την αίτηση φορολογικής ενημερότητας, το σύνολο των οφειλών της να έχει ρυθμιστεί και να εξυπηρετείται κανονικά, να μην υπάρχουν παλαιές οφειλές που εμπίπτουν στον περιορισμό της διάταξης και να μην έχει καθυστερήσει καμία δόση των ρυθμισμένων χρεών κατά την τελευταία πενταετία.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας που διατηρεί εταιρεία με ρυθμισμένα φορολογικά χρέη 200.000 ευρώ και επιθυμεί να πουλήσει ένα προσωπικό διαμέρισμα αξίας 150.000 ευρώ θα μπορεί, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, να προχωρήσει στη μεταβίβαση χωρίς να παρακρατηθεί μέρος του τιμήματος για τις εταιρικές οφειλές. Αντίστοιχα, ένας πρώην διαχειριστής που εξακολουθεί να ευθύνεται για χρέη της επιχείρησης θα μπορεί να αξιοποιήσει την προσωπική του περιουσία χωρίς την επιβάρυνση αυτή, εφόσον η εταιρεία έχει επιδείξει την απαιτούμενη συνέπεια. Εάν, ωστόσο, δεν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις της πλήρους απαλλαγής, προβλέπεται δυνατότητα περιορισμού της παρακράτησης έως το 7% του τιμήματος, υπό τον όρο ότι το υπόλοιπο ποσό της απαιτούμενης διασφάλισης καλύπτεται με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

Η νέα διάταξη περιλαμβάνει, πάντως, δικλίδες προστασίας του Δημοσίου. Εάν μετά τη μεταβίβαση η εταιρεία σταματήσει να εξυπηρετεί τις ρυθμισμένες οφειλές της, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να στραφεί άμεσα και κατά προτεραιότητα κατά του προσώπου που έλαβε τη φορολογική ενημερότητα. Συνεπώς, δεν πρόκειται για διαγραφή ή απαλλαγή από τα εταιρικά χρέη, αλλά για διευκόλυνση των μεταβιβάσεων, με την οποία επιδιώκεται να επιβραβευθούν οι συνεπείς οφειλέτες και να απελευθερωθούν συναλλαγές που μέχρι σήμερα δυσχεραίνονταν εξαιτίας των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.