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Αναμένεται αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο.

Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι, όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή πολυκατοικία κατέρρευσε και έπεσε σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομμάτια τοίχου και οικοδομικά υλικά αποκολλήθηκαν από το εργοτάξιο και κατέληξαν σε διπλανή κατοικία, τη στιγμή που ο ένοικος βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του.

Από την πτώση των υλικών ο άνδρας τραυματίστηκε, κυρίως στα πόδια, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

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