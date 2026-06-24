Το συμβόλαιο χρυσού κατέγραψε απώλειες 4%, διαμορφούμενο στα 3.983 δολάρια ανά ουγκιά.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να υποχωρεί την Τετάρτη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγκιά για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025, καθώς η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου και οι αυξανόμενες προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα απομακρύνουν τους επενδυτές από τα πολύτιμα μέταλλα.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο χρυσού κατέγραψε απώλειες 4%, διαμορφούμενο στα 3.983 δολάρια ανά ουγκιά. Η πτώση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό νόμισμα έχει ενισχυθεί σημαντικά, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025. Η άνοδος του δολαρίου καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές προεξοφλούν αυξημένη πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του έτους, μετά τα μηνύματα που εξέπεμψε η τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

«Η αγορά τιμολογεί αύξηση επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο λόγω της επιθετικής στάσης της Fed, ενός δολαρίου που έχει εκτοξευτεί σε υψηλά 13 μηνών, σε συνδυασμό με χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, και όλα αυτά ασκούν έντονη πίεση στα πολύτιμα μέταλλα», δήλωσε στο Reuters ο ανεξάρτητος trader μετάλλων Τάι Γουόνγκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιοχή λίγο κάτω από τα 3.900 δολάρια ανά ουγκιά αποτελεί σημαντικό επίπεδο στήριξης για τον χρυσό, ενώ οι συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες λειτουργούν ως ανάχωμα σε μια βαθύτερη πτώση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το πολύτιμο μέταλλο ενδέχεται να εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο συσσώρευσης, καθώς έχει πλέον χάσει τη δυναμική που χαρακτήριζε το ανοδικό του ράλι.

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Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων αποτελεί παραδοσιακά αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκου, γεγονός που το καθιστά λιγότερο ελκυστικό σε περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό στα 5.594,82 δολάρια ανά ουγκιά στα τέλη Ιανουαρίου, όμως έκτοτε έχει χάσει περισσότερα από 1.500 δολάρια ανά ουγκιά, αντανακλώντας τη σημαντική μεταβολή του επενδυτικού κλίματος.