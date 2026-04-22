Ξεκάθαρο πλαίσιο για τα κωλύματα διορισμού ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θέτει η Γνωμοδότηση 8/2026 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των προϋποθέσεων που διασφαλίζουν το κύρος της δημόσιας υγείας και της διοίκησης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, ένας γιατρός δεν μπορεί να διοριστεί στο Ε.Σ.Υ. όταν στο πρόσωπό του συντρέχουν συγκεκριμένα νομικά κωλύματα, τα οποία συνδέονται κυρίως με την ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Όπως επισημαίνεται, η αμετάκλητη καταδίκη για πράξεις όπως η δωροδοκία, η απάτη, η πλαστογραφία και άλλα συναφή αδικήματα συνιστά απόλυτο λόγο αποκλεισμού από τον διορισμό, ανεξαρτήτως άλλων παραμέτρων.

Η υπόθεση αφορά υποψήφιο ιατρό, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, με ποινή φυλάκισης και αναστολή. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η καταδίκη δεν εμφανιζόταν στο αντίγραφο ποινικού μητρώου που προσκόμισε, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα ως προς το εάν το σχετικό κώλυμα διορισμού εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είχαν ήδη γνώση της καταδικαστικής απόφασης μέσω εισαγγελικών εγγράφων, γεγονός που περιέπλεξε την υπόθεση.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι το ουσιαστικό στοιχείο δεν είναι η εικόνα του ποινικού μητρώου, αλλά η ίδια η ύπαρξη της καταδικαστικής απόφασης. Όπως επισημαίνεται, για συγκεκριμένα αδικήματα - μεταξύ των οποίων και η δωροδοκία– η καταδίκη συνιστά απόλυτο κώλυμα διορισμού στο Ε.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το αν αυτή έχει διαγραφεί ή δεν εμφανίζεται σε αντίγραφο γενικής χρήσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση δεν περιορίζεται στην εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του ηθικού κύρους της δημόσιας διοίκησης, ιδίως σε έναν κρίσιμο τομέα όπως η υγεία, όπου οι ιατροί ασκούν δημόσιο λειτούργημα με αυξημένες απαιτήσεις ακεραιότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γνωμοδότηση διευκρινίζει επίσης ότι τα κωλύματα διορισμού πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το στάδιο της επιλογής όσο και κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης του διορισμού. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η καταδίκη δεν αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένα έγγραφα, η ύπαρξή της αρκεί για να εμποδίσει την πρόσληψη.

Το Νομικό Συμβούλιο καταλήγει ότι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα υγείας επιβάλλουν αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αποκλείοντας την είσοδο στο Ε.Σ.Υ. προσώπων που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία θίγουν την αξιοπιστία και την εντιμότητα της δημόσιας υπηρεσίας.