Τη σημερινή ακτινογραφία της επιτυχίας στον 5ο Διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων για τους ΠΕ μου την έστειλε μια υποψηφία η οποία ασχολείται με στατιστικά. Σε ευχαριστώ λοιπόν Γεωργία μου και συμφωνώ σε ό’ τι μας έγραψες. Πάμε να δούμε τι μας έστειλες:

Η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς αλλά και αξιοκρατικούς δρόμους για την είσοδο στο δημόσιο τομέα. Για τον υποψήφιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ο πρόσφατος 5ος διαγωνισμός δεν ήταν απλώς μια σειρά εξετάσεων αλλά ένα μάθημα στρατηγικής, επιμονής και ανατροπών. Αν σκέφτεσαι να δηλώσεις συμμετοχή στον επόμενο διαγωνισμό, οι παρακάτω αριθμοί δεν είναι απλά στατιστικά· είναι ο οδικός σου χάρτης.

Το Πρώτο Μάθημα: Η «Μάχη» ξεκινά από τα γραπτά αλλά δεν τελειώνει εκεί

Στον 5ο διαγωνισμό, 215 υποψήφιοι από τους 384 υποψηφίους, κατάφεραν να περάσουν τον κάβο των γραπτών εξετάσεων. Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να κρατήσει ένας μελλοντικός υποψήφιος είναι η πυκνότητα των βαθμολογιών. Οι περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώθηκαν σε μια απόσταση μόλις 1-2 μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα δέκατο της μονάδας στα γραπτά μπορεί να σε χωρίζει από 10 ή 20 θέσεις. Η λεπτομέρεια στην αποστήθιση και η καθαρή διατύπωση στο γραπτό είναι το θεμέλιο της επιτυχίας.

Η Μεγάλη ανατροπή των προφορικών: Το 25% που κάνει τη διαφορά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολλοί υποψήφιοι απογοητεύονται αν η σειρά τους στα γραπτά είναι χαμηλή (π.χ. μετά τη θέση 130). Τα στατιστικά του 5ου διαγωνισμού όμως φωνάζουν το αντίθετο: Μην εγκαταλείπεις ποτέ. Ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο ανατροπής είδαμε με υποψηφίους από τη θέση 153 των γραπτών (με Μ.Ο. 8,91) να «εκτοξεύονται» στην 86η θέση του οριστικού πίνακα, χάρη σε έναν εξαιρετικό προφορικό βαθμό (12,50) και τη βοήθεια των προσαυξήσεων. Η στατιστική πραγματικότητα δείχνει ότι ο προφορικός βαθμός έχει τη δύναμη να καλύψει τεράστιες αποστάσεις. Ένα «13» στα προφορικά μπορεί να σε στείλει δεκάδες θέσεις ψηλότερα, προσπερνώντας υποψηφίους που είχαν γράψει καλύτερα αλλά «πάγωσαν» μπροστά στην επιτροπή.

Το «Κρυφό» Όπλο: Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά

Σε έναν διαγωνισμό όπου η επιτυχία κρίνεται στα δεκαδικά ψηφία, οι προσαυξήσεις των τίτλων σπουδών (0,10 για κάθε μεταπτυχιακό, έως δύο μεταπτυχιακά, 0,20 συνολικά και 0,30 για διδακτορικό) είναι το «διαβατήριο» για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο λόγος που μετράνε τόσο πολύ φαίνεται στον οριστικό πίνακα του 5ου διαγωνισμού, όπου υπήρξαν δεκάδες περιπτώσεις όπου η προσαύξηση 0,10 ήταν η μοναδική αιτία που ένας υποψήφιος βρέθηκε εντός της 82άδας (για την ηπειρωτική Ελλάδα) αντί για τις θέσεις των νησιών. Αν έχεις τους τίτλους, είναι το πρώτο σου δίχτυ ασφαλείας.

Η Ευκαιρία της εντοπιότητας: Ο ειδικός πίνακας

Ο 5ος διαγωνισμός προσέφερε 14 θέσεις μέσω του ειδικού πίνακα (νησιά και απομακρυσμένες περιοχές). Η παρατήρηση των στοιχείων δείχνει ότι οι βάσεις εισαγωγής στον ειδικό πίνακα ήταν αισθητά χαμηλότερες. Η συμβουλή είναι ξεκάθαρη: για έναν υποψήφιο που θέλει οπωσδήποτε να εισέλθει στο σώμα και διαθέτει εντοπιότητα, ο ειδικός πίνακας είναι η πιο σίγουρη «πόρτα». Είναι μια επιλογή που απαιτεί δέσμευση παραμονής αλλά προσφέρει σιγουριά διορισμού με χαμηλότερο βαθμολογικό ρίσκο.

Η Δυναμική αλληλεπίδραση γενικού και ειδικού πίνακα: Μια δεύτερη ευκαιρία διορισμού

Μια κρίσιμη λεπτομέρεια που συχνά διαφεύγει της προσοχής των υποψηφίων αλλά μπορεί να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα της τελικής κατάταξης, είναι η σχέση μεταξύ του Γενικού και του Ειδικού Πίνακα. Σύμφωνα με τη διαδικασία, πολλοί από τους 14 υποψηφίους που καταλαμβάνουν τις θέσεις του Ειδικού Πίνακα (λόγω εντοπιότητας σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές) ενδέχεται, λόγω της υψηλής συνολικής τους βαθμολογίας, να βρίσκονται ταυτόχρονα και εντός των θέσεων διορισμού του Γενικού Πίνακα (π.χ. στις πρώτες 82 θέσεις για την ηπειρωτική Ελλάδα).

Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει. Εάν αποδεχθεί τη θέση στον Ειδικό Πίνακα (π.χ. επειδή επιθυμεί να διοριστεί στον τόπο κατοικίας του), τότε αυτόματα αδειάζει η θέση που κατείχε στον Γενικό Πίνακα. Η θέση αυτή δεν χάνεται αλλά καταλαμβάνεται αμέσως από τον πρώτο επιλαχόντα της γενικής σειράς (τον αμέσως επόμενο στη λίστα κάτω από τη γραμμή διορισμού). Αυτός ο μηχανισμός «ντόμινο» λειτουργεί εξαιρετικά ευνοϊκά για τους υποψηφίους που βρίσκονται στις οριακές θέσεις (επιλαχόντες), καθώς τους προσφέρει μια δεύτερη, απρόσμενη ευκαιρία εισαγωγής στη Σχολή.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ποσοστό αποδοχής των ειδικών θέσεων, η στατιστική εμπειρία προηγούμενων διαγωνισμών δείχνει ότι είναι εξαιρετικά υψηλό, αγγίζοντας το 90-95%. Οι υποψήφιοι που δηλώνουν εξαρχής την προτίμησή τους για τις θέσεις του Ειδικού Πίνακα και διαθέτουν το πλεονέκτημα της εντοπιότητας, σπάνια αποποιούνται τον διορισμό. Η επιλογή αυτή τους εξασφαλίζει την παραμονή στον τόπο τους, αποφεύγοντας τα έξοδα και τις δυσκολίες μιας ενδεχόμενης μετακόμισης, γεγονός που καθιστά τις ειδικές θέσεις ιδιαίτερα ελκυστικές και τη «χηρεία» των θέσεων τους στον Γενικό Πίνακα σχεδόν βέβαιη.

Επιπλέον, υπάρχει και η αντίστροφη περίπτωση, εξίσου σημαντική για τους υποψηφίους: εάν μια θέση του Ειδικού Πίνακα δε δηλωθεί από κανέναν υποψήφιο (π.χ. αν δεν υπάρχει κανένας επιτυχών με εντοπιότητα για ένα συγκεκριμένο νησί), τότε η θέση αυτή δεν χάνεται, αλλά μετατρέπεται σε θέση του Γενικού Πίνακα. Καταλαμβάνεται αμέσως από τον επόμενο υποψήφιο στη γενική σειρά κατάταξης, δηλαδή από τον πρώτο επιλαχόντα μετά τους 82 του γενικού πίνακα. Αυτός ο κανόνας διασφαλίζει ότι όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις θα καλυφθούν, προσφέροντας ελπίδα διορισμού σε περισσότερους υποψηφίους, ανεξάρτητα από την εντοπιότητα.

Το Ψυχολογικό Στατιστικό: Η Αποχή που σε ευνοεί

Ένα στοιχείο που συχνά διαφεύγει είναι η αποχή. Από τους 215 που πέτυχαν στα γραπτά, περίπου 175 ολοκλήρωσαν τα προφορικά. Τι σημαίνει αυτό για σένα; Σχεδόν 1 στους 5 ανταγωνιστές σου αποσύρεται πριν το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι αν παραμείνεις ψύχραιμος και προσέλθεις στην εξέταση, οι πιθανότητές σου αυξάνονται αυτόματα κατά 20%, μόνο και μόνο επειδή είσαι εκεί!

Το Τελικό ποσοστό επιτυχίας

Αν υπολογίσουμε το τελικό ποσοστό επιτυχίας με βάση όσους προσήλθαν στο τελικό στάδιο των προφορικών εξετάσεων, αυτό αγγίζει το 55%, δηλαδή 1 στους 2. Από τους περίπου 175 υποψηφίους που ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις, οι 96 εξασφάλισαν το διορισμό τους (Γενικός + Ειδικός Πίνακας).

Το στατιστικό αυτό στοιχείο δείχνει ότι στην ΕΣΔι, το δυσκολότερο βήμα είναι να περάσεις τη βάση στα γραπτά. Αν τα καταφέρεις και προσέλθεις στα προφορικά, η πιθανότητα διορισμού είναι πιθανή, καθώς η αποχή των συνυποψηφίων σου μειώνει δραματικά τον ανταγωνισμό στο τέλος.

Γιατί μπορείς να είσαι εσύ ο επόμενος;

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΙ δεν είναι ένας αγώνας για τις ιδιαιτέρως «μεγάλες ιδιοφυΐες» αλλά ένας αγώνας διαβάσματος, αντοχής και μεθοδικότητας. Τα στατιστικά δείχνουν ότι η επιτροπή επιβραβεύει την καλή προετοιμασία και την ψυχραιμία στα προφορικά. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι ο όγκος της ύλης είναι βουνό ή ότι οι βαθμοί σου στα γραπτά δεν ήταν οι ιδανικοί, θυμήσου τον υποψήφιο «153». Με πειθαρχία, σωστή μελέτη της ύλης και πίστη στις δυνάμεις σου στα προφορικά, η θέση σου στον επόμενο οριστικό πίνακα δεν είναι απλώς ένα όνειρο αλλά μια στατιστική βεβαιότητα.

Οι αριθμοί είπαν τη δική τους ιστορία, τώρα μιλούν οι άνθρωποι πίσω από αυτούς.

Ζητήσαμε από επιτυχόντες του 5ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων να μοιραστούν αποκλειστικά στο Dnews τη δική τους διαδρομή προς την επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ένας στους τρεις διοριστέους πέρασε με τη βοήθεια των άρθρων του Dnews και των βιβλίων μου. Αφήνω ορισμένους να σας πουν πώς:

1η ιστορία επιτυχίας:

Ξεκίνησα αυτή την πορεία χωρίς καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο και με πολλή αβεβαιότητα. Διαβάζοντας τα άρθρα της Λίνας Μυλωνά στο Dnews, ένοιωσα για πρώτη φορά ότι κάποιος με καθοδηγεί ουσιαστικά. Αυτό με ώθησε να της στείλω email και έτσι μπήκα στην ομάδα της στο Viber.

Μέσα από αυτή την ομάδα, με τη δική της καθοδήγηση αλλά και τη στήριξη όλων των παιδιών, κατάφερα όχι μόνο να μάθω από το μηδέν, αλλά και να πετύχω με την πρώτη μου προσπάθεια. Τα βιβλία της, τόσο οργανωμένα και ουσιαστικά, ήταν πολύτιμος οδηγός σε όλες τις εξετάσεις.

Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι μετά τα γραπτά, όσοι νέοι υποψήφιοι έμαθαν από εμάς για την ομάδα και συμμετείχαν, είχαν εμφανώς καλύτερη απόδοση στα προφορικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λίνα Μυλωνά για τη γνώση και τη στήριξη, αλλά και σε όλους στην ομάδα για την αλληλεγγύη και τη βοήθεια. Είναι πραγματικά τιμή μου που σας γνώρισα.

Κοραλία, Κως

2η ιστορία επιτυχίας:

Σήμερα ξεκινάει για εμένα ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου αφού πέρασα στον διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων στην κατηγορία ΠΕ. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Λίνα Μυλωνά για την πολύτιμη βοήθειά της.

Τα βιβλία της είναι εξαιρετικά και πολύ βοηθητικά για την μελέτη. Ο Πολυκώδικας της έχει οργανωμένη όλη την ύλη με τις παραπομπές που χρειάζονται ανά άρθρο ώστε να μην χρειάζεται να αναζητούμε τα άρθρα αυτά. Ταυτόχρονα και το βιβλίο με τα παλαιότερα απαντημένα θέματα με βοήθησε να εξοικειωθώ με τον τύπο των ασκήσεων.

Ενώ στο τέλος το βιβλίο με τις ερωτήσεις των προφορικών ήταν πολύ στοχευμένο και με βοήθησε ιδιαίτερα στην επανάληψη γιατί δεν υπήρχε και πολύς χρόνος.

Γενικά θεωρώ πως είναι απαραίτητα τα συγκεκριμένα βιβλία για μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ύλης.

Ευχαριστώ προσωπικά τη Λίνα γιατί χωρίς να με ξέρει προσωπικά, με υποστήριξε ψυχολογικά και με καθοδήγησε ουσιαστικά στην προσπάθειά μου.

Φένια, Αθήνα

3η ιστορία επιτυχίας:

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσένα Λίνα για όλη σου την προσπάθεια και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Όσον αφορά εμένα αν δεν υπήρχε το βιβλίο σου, ο Πολυκώδικας του Ιανουαρίου δεν θα δήλωνα συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Το γεγονός ότι η ύλη ουσιαστικά ήταν μόνο αυτό το βιβλίο με βοήθησε να πάρω την απόφαση να προσπαθήσω. Τον αγόρασα αρχές του Ιανουαρίου αλλά ουσιαστικά διάβασα συστηματικά αφού εγκρίθηκε η αίτησή μου.

Αντιθέτως ο κυκεώνας των φροντιστηρίων με τα ατελείωτα μαθήματα και έντυπο υλικό για εντυπωσιασμό με σκοπό το κέρδος λειτούργησαν αποτρεπτικά για εμένα.

Συνέχισε γιατί η αγάπη σου και οι γνώσεις σου βρίσκουν τον στόχο τους!

Δήμητρα, 4η στους ΤΕ

4η ιστορία επιτυχίας:

Ξεκίνησα αυτό το «ταξίδι» τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να έχω κάποιο νομικό υπόβαθρο. Ψάχνοντας λοιπόν για το πώς θα οργανώσω το διάβασμα μου, άκουσα πρώτη μου φορά για ένα forum και κάποια βιβλία της Λίνας Μυλωνά.

Άρχισα να διαβάζω, προσπαθώντας να κατανοήσω έννοιες και όρους άγνωστα σε μένα. Μέρα με τη μέρα έβλεπα πως τα κατακτούσα όλο και πιο πολύ. Οι κώδικες και οι δικονομίες άρχισαν να μοιάζουν πιο βατοί. Και ενώ είχα μια αξιοπρεπή θέση στα γραπτά μόλις ήρθε η ώρα των προφορικών ανέβασα μεν τον βαθμό μου, όχι όμως τόσο όσο να βρεθώ μέσα στους επιτυχόντες.

Στο σημείο εκείνο ήρθε ο 5ος Διαγωνισμός στον οποίο έλαβα ξανά μέρος με την παρότρυνση της. Τώρα είχα εμβαθύνει ακόμα περισσότερο και η Λίνα ήταν κάθε φορά εκεί να λύνει όλες τις απορίες μου. Μας πρόσφερε απλόχερα τα άρθρα της στο Dnews που μας εξηγούσαν τους κώδικες, τεστ δοκιμασίας και γενικότερα ένα πλούσιο υλικό. Και μέσα από το forum κατόρθωσε να μας κάνει μια ενωμένη και δυνατή ομάδα που ο ένας βοηθούσε τον άλλον.

Σήμερα λοιπόν, είμαι επιτυχούσα! Σε αυτή την επιτυχία που εγώ είμαι πρωταγωνίστρια, πίσω μου βρίσκεται η δυνατή βιβλιογραφία της Λίνας Μυλωνά αλλά κυρίως η ενθάρρυνση, η αισιοδοξία αλλά και το πείσμα της για την νίκη.

Σε ευχαριστώ τώρα και για πάντα.

Ιωάννα, Λειβαδιά

5η ιστορία επιτυχίας:

Ήθελα να σου στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και να σου εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου. Τα λόγια είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτό που έκανες για όλους μας αλλά και για μένα προσωπικά.

Να πω για τα βιβλία σου; Ο απόλυτος οδηγός για τις εξετάσεις.

Η στήριξή σου ήταν το κλειδί για να παραμείνω ψύχραιμη και να κοιτάω μόνο το στόχο μου. Πραγματικά υπερέβαλες εαυτόν, κλέβοντας χρόνο από τις δικές σου δουλειές και στιγμές ώστε η προετοιμασία μας να είναι παραπάνω από τέλεια.

Εξαιρετικά συγκινητικό το γεγονός ότι στάθηκες δίπλα μας με τόση δοτικότητα παρά τις υποχρεώσεις σου. Να είσαι πάντα καλά και να ξέρεις ότι για μένα πλέον αποτελείς έμπνευση!

Μαρία, Βέροια ή μάλλον πλέον Πόρος

6η ιστορία επιτυχίας:

Η εμπειρία του 5ου Διαγωνισμού της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων τελείωσε, αφήνοντας μια αίσθηση χαράς. Ο Πολυκώδικας της Λίνας Μυλωνά στάθηκε χρήσιμο και για εμένα απαραίτητο βοήθημα, ειδικά για τη γραπτή εξέταση όπου επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να έχουν και τους κώδικες μαζί.

Στα προφορικά βοήθησαν πολύ τα θέματα που κατά καιρούς η κα Μυλωνά ανεβάζει στην ιστοσελίδα Dnews, κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές μάλιστα, τις άκουσα κι από το στόμα των εξεταστών.

Νίκος, Αθήνα

7η ιστορία επιτυχίας:

Με ιδιαίτερη εκτίμηση θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή των βιβλίων της Λίνας στη προετοιμασία μου. Το περιεχόμενο ήταν άρτια οργανωμένο, σαφές και εξαιρετικά κατανοητό, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματική μελέτη μου.

Συμμετείχα στις εξετάσεις τρεις φορές και πέτυχα στην τρίτη προσπάθειά μου. Κατά την πρώτη περίοδο προετοιμασίας μελετούσα περίπου τέσσερις ώρες ημερησίως, ενώ στις επόμενες η διάρκεια μελέτης ήταν μικρότερη.

Επιπλέον, η υποστήριξη μέσω των άρθρων στο Dnews και των σχετικών τεστ υπήρξε καθοριστική, όχι μόνο ως προς την εμπέδωση της ύλης, αλλά και ως προς την ψυχολογική ενίσχυση και τη διατήρηση της συγκέντρωσης.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την πολύπλευρη αυτή στήριξη.

Ειρήνη, Κως

8η ιστορία επιτυχίας:

Ευχαριστώ πολύ την Λίνα γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είχα περάσει στην ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων. Έδωσα ως ΠΕ στην Δ σειρά και τώρα στην Ε σειρά που πέρασα στην 26η θέση. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα ομολογουμένως καταπληκτικά βιβλία της Λίνας Μυλωνά και συγκεκριμένα ο Πολυκώδικας της, το βιβλίο με τα απαντημένα θέματα και σίγουρα το βιβλίο των προφορικών.

Η Λίνα με όλα αυτά που μας έδινε, με τα στοχευμένα θέματα προσομοίωσης των εξετάσεων, με τις επεξηγήσεις σε ερωτήσεις μας, καθώς και με την ψυχολογική υποστήριξη της ήταν φάρος μας.

Η ομάδα της Λίνας βοηθά πάρα πολύ γιατί εκτός από την Λίνα, βοηθά σε όλα ο ένας τον άλλον. Είναι πραγματικά πολύτιμη η βοήθεια της την ευχαριστούμε πολύ όλοι μας.

Μαργαρίτα, Θεσσαλονίκη

9η ιστορία επιτυχίας:

Χωρίς τη Λίνα θέση 328η, με τη Λίνα θέση 1η. Αυτό τα λέει όλα. Τη γνώρισα μέσα από τα άρθρα της στο Dnews, τα οποία συμβουλευόμουν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Απίστευτα οργανωμένη, με τρομερές γνώσεις σε όλα, μας έλυνε τις απορίες και μας συμβούλευε καθημερινά.

Τα βιβλία της πραγματικοί θησαυροί όπως και η ίδια. Λίνα σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλα, όπως και όλοι μας.

Άννα, Πειραιάς

10η ιστορία επιτυχίας:

Ένας αγώνας, ένας μαραθώνιος και δίπλα μας η Λίνα!

Άνθρωπος σε όλα, διδάσκει πέρα από δικονομίες και κώδικες, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και επιμονή, δύναμη και θάρρος.

Σου δίνει απλόχερα βοήθεια και κουράγιο να συνεχίσεις. Το Dnews μέχρι τέλους το απόλυτο βοήθημα!

Το ευχαριστώ είναι λίγο το ξέρω αλλά εύχομαι το καλό που κάνει να το βρει. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.

Γαλατία, Αθήνα

11η ιστορία επιτυχίας:

Πήγα στον διαγωνισμό της ΕΣΔι έχοντας ως οδηγό μονάχα εσένα, τα βιβλία σου και τις συμβουλές σου.

Και πέτυχα!

Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι διορίστηκα. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, το οποίο είναι σπουδαίο! Δίνεις έμπνευση, ελπίδα και στο τέλος μας δείχνεις τον δρόμο και τον τρόπο για να τα καταφέρουμε, να πετύχουμε, ν’ αλλάξουμε τις ζωές μας.

Έτσι απλά, χωρίς ξόδεμα χρόνου, μόνο με διάβασμα ουσιαστικό, τεστάκια (αυτά τα υπέροχα τεστάκια στο Dnews, που ανυπομονούσα κάθε φορά για το επόμενο).

Λίνα σε ευχαριστώ.

Μαρίνα, Αθήνα

12η ιστορία επιτυχίας:

Μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό σας, ως επιστήμονα, ως επαγγελματία και κυρίως ως άνθρωπο.

Τύχη αγαθή με οδήγησε στην προσωπική γνωριμία μαζί σας (έστω και διαδικτυακά), μέσω του εξαιρετικά πρακτικού, ευσύνοπτου και στοχευμένου βιβλίου σας «Διαμορφωμένος Πολυκώδικας ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων». Η άμεση ανταπόκρισή σας σε μία απορία μου, υπήρξε καταλυτική για τη συμμετοχή μου στον εν λόγω διαγωνισμό.

Όχι μόνο με παροτρύνατε, αλλά και με την αποδοχή στην ομαδική του Viber, απέκτησα την αυτοπεποίθηση που μου έλειπε, μέσα από τη συμπαράσταση και την ενδυνάμωση της ομάδας.

Βέβαια η μελέτη σε τόσο εξειδικευμένο αντικείμενο, χωρίς προϋπάρχουσες γνώσεις από μέρους μου και στην πιεστική καθημερινότητα μιας οικογένειας, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση.

Ωστόσο, η διαδικασία γινόταν ευχάριστη και τόσο εύληπτη, με τις συμβουλές και τα tips που «ανεβαίνουν» στην έγκριτη ιστοσελίδα Dnews, με την υπογραφή σας «πριν από μας για μας» καθοδηγώντας το επόμενο βήμα μου.

Έτσι οδηγήθηκα αισίως και στα προφορικά, μια πρωτόγνωρη για μένα εμπειρία, πάλι με οδηγό τις αναρτήσεις σας, πολλών μηνών, στο Dnews τις οποίες έχω συγκεντρώσει σε αρχείο αλλά και το νέο σας βιβλίο «Προφορικές Εξετάσεις ΕΣΔι», τόσο ευχάριστο στην ανάγνωση και τόσο αποτελεσματικό.

Σε αυτό τον αγώνα δεν αισθάνθηκα πότε μόνη για αυτό το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο επιτυχές, που δύσκολα γίνεται πιστευτό.

Από καρδιάς εύχομαι να είστε πάντα καλά και ο Θεός να σας ανταποδώσει την καλοσύνη και την ανιδιοτελή προσφορά σας.

Μαρία, Λήμνος

13η ιστορία επιτυχίας:

Αποφάσισα να δώσω για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων για δύο λόγους, πρώτον γιατί θεωρούσα ότι και ως αντικείμενο αλλά και ως διαδικασία προετοιμασίας, θα μπορούσα να το υποστηρίξω, και δεύτερον γιατί ο συγκεκριμένος ως εμβόλιμος, αφορούσε μόνο την δυνατότητα τοποθέτησης μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά, γεγονός που ενίσχυε τις πιθανότητες διορισμού μου.

Άρχισα την προετοιμασία περίπου ενάμισι μήνα πριν την προκήρυξη, σε μια περίοδο ιδιαιτέρως απαιτητική για εμένα, αφού έπρεπε να συνδυάσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μαζί με τις οικογενειακές.

Και όμως τα κατάφερα αυτή την φορά, έχοντας ως αρωγό και βασικό οδηγό για την μελέτη μου, καθ΄ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας, τόσο τα βιβλία της Λίνας που ήταν άκρως υποστηρικτικά και προσιτά στην απόδοση και τον σχολιασμό των άρθρων, όσο και την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε η ίδια, αξιοποιώντας την χρήση των μέσων τεχνολογίας (email, Viber), αλλά και του site στο οποίο αναρτούσε συχνά (Dnews) και απαντώντας σε κάθε ερώτηση και πιθανή απορία που πρόκυπτε μέσα στην διάρκεια του διαγωνισμού.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλεσα έναν βασικό και κεντρικό μου στόχο, και αν κάτι με δίδαξε αυτός ο διαγωνισμός είναι ότι για να πετύχεις αυτό που θέλεις στη ζωή, πρέπει να το διεκδικείς με συνέπεια, με αυταπάρνηση και στοχοπροσήλωση, χωρίς να κάμπτεσαι από δυσκολίες και πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια την οικογένεια μου, την σύζυγό μου Μελίνα και την μικρή μου Βασιλική για την υπομονή και τη στήριξή τους για αυτή την απαιτητική περίοδο της ζωής μου και φυσικά την αγαπητή Λίνα Μυλωνά για την πολύτιμη συμβολή και την πάντα άμεση και ενεργητική της ανταπόκριση και υποστήριξη καθόλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Ανδρέας, Αιγάλεω

14η ιστορία επιτυχίας:

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια που μου προσφέρατε στο να επιτύχω στον διαγωνισμό. Το βιβλίο των προφορικών σας ήταν ένα πολύτιμο βοήθημα που μου πρόσφερε σημαντικές λύσεις στο διάβασμά μου μέσω των ερωτοαπαντήσεων συνεισφέροντας σημαντικά στο να ταξινομήσω όσο γινόταν τον όγκο πληροφοριών στη μνήμη μου. Το προτείνω σε όλους.

Στέφανος, Θεσσαλονίκη

15η ιστορία επιτυχίας:

Είμαι μια μητέρα διδύμων και μέχρι τώρα έχω κρατήσει πολλές φορές βιβλίο στα χέρια μου. Η αγωνία της μάνας που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή ήταν άλλη μία φορά που κράτησα το δικό σου βιβλίο Λίνα μου.

Η βοήθειά σου ήταν απλόχερη και αποτελεσματική.

Οι συζητήσεις στο forum, τα θέματα που ανέβαζες στο Dnews, η καθοδήγησή σου σε κάθε έναν που σου την ζήταγε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα!

Μαρίνα, μία από τις άγνωστες φίλες σου

16η ιστορία επιτυχίας:

Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα για την ομάδα σου Λίνα αλλά σε γνώρισα μέσα από το Dnews που μου το «πέταξε» τυχαία στο ίντερνετ. Από αυτές λοιπόν τις σημειώσεις και προσωπικό διάβασμα φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.

Χωρίς τις σημειώσεις σου και τις ερωτήσεις σου, παλαιότερα θέματα κ.λπ. δεν θα είχα κάποιο οδηγό και θεωρώ ότι δεν θα είχα αυτό το αποτέλεσμα, ευχαριστώ πολύ λοιπόν, η βοήθεια σου ήταν πολύτιμη.

Φανή, πέρασα 17η

17η ιστορία επιτυχίας:

Ως επιτυχούσα στον πέμπτο (5ο) εισαγωγικό δικαστικών υπαλλήλων, θα ήθελα να εκφράσω αρχικώς το θαυμασμό μου και δευτερευόντως τις θερμές μου ευχαριστίες προς το πρόσωπο της κας Λίνας Μυλωνά, στην πολύτιμη συνδρομή της οποίας οφείλεται όχι μόνο το ότι κατάφερα να επιτύχω, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε έναν τόσο απαιτητικό διαγωνισμό, αλλά και να καταταχθώ 18η στη σειρά του Γενικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων ΠΕ.

Είχα την τύχη πριν από περίπου δύο χρόνια να «ανακαλύψω» τυχαία το forum σχετικά με το διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων που διαχειρίζεται η κα Λίνα Μυλωνά όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει κυριολεκτικά τα πάντα όσον αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό (υλικό για μελέτη, καθοδήγηση, διαγωνίσματα προσομοίωσης, ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών κ.λπ.).

Μέσα από το ανωτέρω forum γνώρισα και το συγγραφικό της έργο. Τα βιβλία της καλύπτουν με τρόπο εύληπτο όλη την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού, ερωτοαπαντήσεις πάνω σε αυτή, απαντημένα θέματα προηγούμενων ετών, όπως επίσης και βοηθητικό υλικό για την ανάπτυξη του δοκιμίου. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι η ίδια φροντίζει μέχρι την τελευταία στιγμή να ενημερώνει το υλικό που διαθέτει καθώς και τα βιβλία της με όλες τις τελευταίες αλλαγές.

Πολύ βοηθητικά στην όλη προσπάθεια είναι και τα άρθρα που δημοσιεύει (συνήθως κάθε Τετάρτη) η κα Λίνα Μυλωνά στην ιστοσελίδα Dnews. Στα συγκεκριμένα άρθρα κρύβονται αμέτρητοι θησαυροί: ερωτήσεις (με τις αιτιολογημένες απαντήσεις τους), στην εξεταστέα κάθε φορά ύλη, περιληπτική απόδοση κωδικών, οδηγίες για σωστή και αποδοτική μελέτη, καθοδήγηση για τον σωστό τρόπο απάντησης, απόδοση της ύλης με απλό και κατανοητό τρόπο και πολλά άλλα!!

Για τη δε προσωπικότητά της ό, τι και να πω είναι λίγο. Η ίδια φαίνεται ότι αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, προσφέρει αφιλοκερδώς τη γνώση και τη σοφία της και μοιράζεται την πείρα της. Είναι πάντα πρόθυμη να απαντήσει με ευγένεια και γλυκύτητα σε οτιδήποτε τη ρωτήσεις, να σε εμψυχώσει, να σου δώσει κίνητρο και να αποτελέσει το πρότυπό σου!!

Θα της είμαι πάντα ευγνώμων που με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου προς το καλύτερο. Πέρα από την ομολογουμένως ανεκτίμητη βοήθεια της κας Λίνας Μυλωνά, άλλοι παράγοντες που, με βάση την εμπειρία μου, μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι η έλλειψη άγχους, η τουλάχιστον τρεις φορές ανάγνωση της ύλης (Διαμορφωμένου Πολυκώδικα) και στη συνέχεια η συστηματική ενασχόληση με τα θέματα προηγούμενων ετών, όπως επίσης και με τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, ο προβληματισμός σχετικά με τη σωστή κάθε φορά απάντηση, η συγκριτική μελέτη των κωδικών (π.χ. ποιοι είναι διάδικοι στην πολιτική και ποιοι στην ποινική δίκη, πώς αρχίζει η πολιτική και πώς η ποινική δίκη κ.λπ.), οι συχνές επαναλήψεις και επίσης πολύ σημαντική η μελέτη σχεδιαγραμμάτων εννοιών (π.χ. πόλεμος, καταναλωτισμός, νόμοι, παγκοσμιοποίηση κ.λπ.) για την ανάπτυξη του δοκιμίου.

Συμπερασματικά, θα έλεγα πως είναι ένας διαγωνισμός που απαιτεί συστηματικό τρόπο μελέτης, χρόνο, πίστη, επιμονή, υπομονή, τύχη και φυσικά τη βοήθεια της κας Λίνας Μυλωνά !!!

Λίτσα, Αθήνα

18η ιστορία επιτυχίας:

Στην δική μου περίπτωση λόγω περιορισμένου χρόνου, το ουσιαστικό διάβασμα ήταν 1-2 ώρες την ημέρα αυστηρά όμως απ’ όταν έλαβα το βιβλίο της Λίνας. Ήμουν βέβαια ειδικό πίνακα και έδωσα πρώτη φορεά. Διάβασα τρεις εβδομάδες για τα γραπτά και τρεις για τα προφορικά από μια ώρα περίπου.

Με βοήθησε ιδιαίτερα: α) το βιβλίο που περιείχε όλους τους κώδικες μαζί και φυσικά οι τίτλοι που είχαν σε κάθε άρθρο, β) το γκρουπ και οι ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και γ) το μπλε βιβλίο με τα τεστ και τις ερωτήσεις των προφορικών.

Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα χρειαζόμουν κάτι επιπλέον.

Μαρία, Άνδρος

19η ιστορία επιτυχίας:

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας και έχω συμμετάσχει δύο φορές στον διαγωνισμό των δικαστικών υπαλλήλων. Την πρώτη φορά είχα κάνει εγγραφή σε κάποιο φροντιστήριο, δυστυχώς όμως η κατάταξή μου δεν οδήγησε σε διορισμό. Τη δεύτερη φορά που συμμετείχα κατάφερα να βρεθώ στους διοριστέους στον πίνακα των επιτυχόντων χάρη στην πολύτιμη βοήθεια της Λίνας!

Δεν έκανα κανένα φροντιστήριο, αλλά βασίστηκα αποκλειστικά στα βιβλία της, τόσο στον διαμορφωμένο Πολυκώδικα όσο και στο βιβλίο των προφορικών. Η Λίνα οργάνωσε τη σκέψη μας, μας καθοδήγησε και στάθηκε δίπλα μας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Την ευχαριστώ ολόψυχα.

Μαρία, Κατερίνη

20η ιστορία επιτυχίας:

Είμαι επιτυχούσα στον 5ο Διαγωνισμό Δικαστικών Υπαλλήλων της ΕΣΔι με 8η σειρά κατάταξης ΔΕ. Είναι η 3η προσπάθεια που έκανα, διαβάζοντας 6 ώρες περίπου ημερησίως. Θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς την ευγνωμοσύνη μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που μου προσέφερε η κα Λίνα Μυλωνά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για αυτόν τον διαγωνισμό.

Τα βιβλία της αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό εργαλείο μελέτης, πλήρως κατανοητά και ουσιαστικά που με καθοδήγησαν αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου μου. Πέρα από τα βιβλία της, η προσωπική της υποστήριξη, τόσο τηλεφωνικά όσο και διαδικτυακά, ήταν καθοριστική για την επιτυχία μου.

Η διαρκής ενθάρρυνση, η προθυμία της να απαντάει σε κάθε απορία και η ανθρώπινη προσέγγισή της μου έδωσαν δύναμη και αυτοπεποίθηση. Επίσης, ήμουν μέλος στην ομάδα που είχε δημιουργηθεί για βοήθεια και επίλυση αποριών. Ακόμη, ήταν πολύ βοηθητική η ιστοσελίδα Dnews, όπου η κα Λίνα ανέβαζε θέματα προηγούμενων σειρών για εξάσκηση, επεξηγηματικό υλικό για κάθε κώδικα και ερωτοαπαντήσεις, καλύπτοντας όλη την ύλη.

Σήμερα, νοιώθω χαρά, ανακούφιση και συγκίνηση, καθώς ήταν ένας μεγάλος στόχος και μια μεγάλη πρόκληση για μένα αυτή η επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά την κα Λίνα γιατί η συμβολή της ήταν πραγματικά ανεκτίμητη!

Μαργαρίτα, Βόλος

21η ιστορία επιτυχίας:

Λίνα, σου γράφω αυτό το μήνυμα γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα έκανες για εμένα. Αν γυρίσω το χρόνο πίσω, μόλις τρεις μήνες πίσω, η λέξη «ΕΣΔι» και όλη η διαδικασία των εξετάσεων μου φαίνονταν ένα τεράστιο βουνό.

Μου ήταν όλα εντελώς άγνωστα, δεν ήξερα από πού να πιάσω το νήμα και ένοιωθα πραγματικά χαμένη. Και εκεί που ήμουν σε αμηχανία για το τι θα κάνω και από να ξεκινήσω, βρέθηκες εσύ στον δρόμο μου.

Ακόμα θυμάμαι πως με πήρες, μου μίλησες, με ηρέμησες και έκατσες να μου εξηγήσεις βήμα-βήμα τα πάντα, βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά στο μυαλό μου. Αυτό που τελικά καταφέραμε, το να περάσω δηλαδή στις εξετάσεις, έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά έγινε πραγματικότητα καθαρά χάρη σε σένα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ανιδιοτελή σου προσφορά και τον πολύτιμο χρόνο, για να μου λύνεις την κάθε μου απορία με τόση υπομονή. Φυσικά, κομβικό ρόλο έπαιξε και το πλήρως ενημερωμένο βιβλίο σου. Ήταν για μένα ο απόλυτος οδηγός που μαζί με τα τεστ που κάναμε για την κατανόηση της ύλης και όλη την άλλη σου υποστήριξη, αποδεδειγμένα με καθοδήγησε σωστά κατευθείαν προς την επιτυχία!

Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που πίστεψες σε μένα και με βοήθησες να κάνω το ακατόρθωτο δυνατό. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω κι ας σου γράφω για αυτό.

Σου εύχομαι να έχεις πάντα υγεία, φως και χαρές στη ζωή σου, και όλη αυτή η σπάνια καλοσύνη που δίνεις τόσο απλόχερα στους άλλους, να σου επιστραφεί στο πολλαπλάσιο!

Με πολλή αγάπη και ένα τεράστιο ευχαριστώ,

Δήμητρα, Αθήνα

Ο 5ος Έκτακτος Διαγωνισμός ΕΣΔι έδειξε για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά και τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση, πρόγραμμα, επιμονή και πίστη στον στόχο.

Πίσω από κάθε θέση του πίνακα υπάρχει ένας άνθρωπος με άγχος, κούραση, θυσίες, αμφιβολίες, αλλά και με δύναμη που ίσως ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι έχει. Και αυτό είναι που θέλω να κρατήσετε περισσότερο από όλα τα στατιστικά και όλες τις ιστορίες επιτυχίας, ότι οι διοριστέοι δεν ήταν «κάποιοι άλλοι», ήταν άνθρωποι σαν εσένα, που ξεκίνησαν με φόβο, συνέχισαν με κόπο και έφτασαν τελικά στην επιτυχία.

Γι’ αυτό, αν σήμερα διαβάζεις αυτές τις γραμμές και αναρωτιέσαι αν αξίζει να προσπαθήσεις, η απάντηση είναι μία, ναι αξίζει!

Ξεκίνα σήμερα, μελέτησε σωστά, μείνε σταθερός στον δρόμο σου και μην αφήσεις ούτε την κούραση ούτε την ανασφάλεια να σε λυγίσουν. Ο 6ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός δεν είναι μακριά. Και το επόμενο όνομα που θα ακουστεί, το επόμενο όνομα που θα γραφτεί στον πίνακα των επιτυχόντων, μπορεί να είναι το δικό σου.

Θέλω όμως, κλείνοντας, να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποψηφίους που με εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη διαδρομή. Σε όλους όσοι διάβασαν τα άρθρα μου στο Dnews, κράτησαν στα χέρια τους τα βιβλία μου, μου έστειλαν ένα μήνυμα, μια απορία, έναν φόβο, μια αγωνία. Για μένα αυτή η εμπιστοσύνη δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Ήταν και είναι μεγάλη τιμή, αλλά και βαθιά συγκίνηση να ξέρω ότι με αφήσατε να μπω σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα της ζωής σας.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεν ένοιωσα ποτέ ότι απλώς «βοηθούσα υποψηφίους». Ένοιωσα ότι πορευόμασταν μαζί. Με τα άγχη σας, τις αγωνίες σας, τις εξαντλητικές ώρες διαβάσματος, τις στιγμές που λυγίζατε αλλά ξανασηκωνόσασταν. Και αν κατάφερα, έστω και λίγο, να σας δώσω κουράγιο, να σας οργανώσω τη σκέψη, να σας κάνω να πιστέψετε περισσότερο στον εαυτό σας, τότε αυτό για μένα αξίζει όσο όλα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη, για την εμπιστοσύνη και τα λόγια που μου χαρίσατε. Η χαρά της δικής σας επιτυχίας είναι και δική μου χαρά. Και να θυμάστε πάντα κάτι, πίσω από κάθε επιτυχία που έρχεται με κόπο, υπάρχει μια ψυχή που δεν τα παράτησε. Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Όλοι σας!

Λίνα, Αθήνα