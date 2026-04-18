Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού τίθεται φέτος σε εφαρμογή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή σε ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησής του για τη φετινή περίοδο.

Με τη δημοσίευση της απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση των παροχών, οι οποίες φέτος περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές, περισσότερες διευκολύνσεις για τους δικαιούχους και ενισχυμένα κίνητρα για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Μία από τις βασικές αλλαγές στον νέο κύκλο του προγράμματος είναι ότι ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο κοινωνικός τουρισμός άρχιζε συνήθως τον Ιούνιο, φέτος ενεργοποιείται ήδη από τις αρχές Μαΐου. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να οργανώσουν διακοπές και την άνοιξη, ενώ παράλληλα επιχειρείται να μειωθεί η μεγάλη πίεση που παρατηρείται στους δημοφιλείς προορισμούς τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη περιοχών που έχουν ανάγκη τουριστικής ενίσχυσης. Σε ορισμένα νησιά προβλέπονται αυξημένες παροχές, με τους δικαιούχους να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο. Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση παρέχεται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου προβλέπονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής δραστηριότητας.

Αλλαγές υπάρχουν και στο σύστημα μοριοδότησης. Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν την ίδια προτεραιότητα με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, στηρίζοντας έτσι οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα. Πλέον αποκτούν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής, εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες και μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο το πρόγραμμα διακοπών όσο και τις παροχές προστασίας μητρότητας που προβλέπει η ΔΥΠΑ.

Τέλος, το νέο πλαίσιο επεκτείνει συνολικά τις παροχές μητρότητας, καλύπτοντας όχι μόνο τις φυσικές μητέρες, αλλά και τις θετές μητέρες, τις μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και τις ανάδοχες μητέρες, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και αναγνωρίζοντας διαφορετικές μορφές οικογένειας.