Η επαγωγική λογική δεν είναι χάρισμα, είναι μυς. Κι αυτές οι ενδεικτικές ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού που βάζουμε στις αναρτήσεις μας είναι το γυμναστήριο της. Λύσε, σφάλε, ξαναλύσε, μόνο έτσι θα δεις το μοτίβο, πριν σε δει αυτό πρώτα.

Όλες οι παρακάτω ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού σχεδιάστηκαν από εμένα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου άρθρου, σε αρχείο PowerPoint.

Ερώτηση 1η

Βρείτε ποια είναι η επόμενη εικόνα στη σειρά (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: ο κύκλος εμφανίζεται πάνω δεξιά κάθε δεύτερη εικόνα, οπότε η εικόνα που αναζητούμε θα έχει κύκλο πάνω δεξιά, για το λόγο αυτό εξαλείφουμε τις επιλογές β και ε. 2ος κανόνας: το σχήμα που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία βρίσκεται στην επόμενη εικόνα μέσα στον κύκλο πάνω αριστερά, οπότε εξαλείφεται και η απάντηση γ. 3ος κανόνας: όταν η εικόνα δεν εμφανίζει τον κύκλο, το σχήμα που βρίσκεται πάνω δεξιά μετατοπίζεται κάτω αριστερά, οπότε εξαλείφουμε και την επιλογή δ. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή α.

Ερώτηση 2η

Βρείτε ποια είναι η επόμενη εικόνα στη σειρά (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: το σχήμα με τα δύο μαύρα τετράγωνα μετακινείται κατά μισό βήμα κάθε φορά δεξιόστροφα, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές β και ε. 2ος κανόνας: το σχήμα με δύο μαύρα τετράγωνα σε κάθε εικόνα περιστρέφονται κατά 270 μοίρες, οπότε εξαλείφεται η επιλογή α. 3ος κανόνας: το λευκό τετράγωνο μετακινείται κατά 1, 2, 3, 4, 5 κ.ο.κ. δεξιόστροφα σε κάθε βήμα, οπότε εξαλείφεται και η επιλογή γ. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

Ερώτηση 3η

Βρείτε ποια είναι η επόμενη εικόνα στη σειρά (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: το τρίγωνο που βρίσκεται στην πρώτη εικόνα στη γωνία πάνω δεξιά, περιστρέφεται και μετακινείται δεξιόστροφα στις γωνίες κάθε εικόνας, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές α και γ. 2ος κανόνας: το τετράγωνο που βρίσκεται μέσα στο πρώτο τρίγωνο της πρώτης εικόνας γίνεται από μαύρο, γκρι και μετά λευκό, ύστερα αλλάζει σχήμα γίνεται τρίγωνο, γίνεται μαύρο, γκρι και μετά λευκό, οπότε εξαλείφεται η επιλογή ε. 3ος κανόνας: σε κάθε εικόνα παρατηρούμε ότι βρίσκονται τρεις κύκλοι οι οποίοι αλλάζουν χρώμα σε κάθε εικόνα από μαύρο γίνονται γκρι, μετά λευκό και μετά ξανά μαύρο κ.ο.κ. οπότε παραμένουμε στις επιλογές β και δ, δεν έχουμε ακόμα νικητή. 4ος κανόνας: όταν το τετράγωνο έγινε τρίγωνο μέσα στο τρίγωνο τότε ως λευκό χρώμα βγήκε έξω από το τρίγωνο στην τέταρτη εικόνα, παραμένει έτσι και στην πέμπτη εικόνα οπότε το περιμένουμε να μην αλλάζει χρώμα, οπότε εξαλείφεται και η επιλογή δ. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή β.

Ερώτηση 4η

Βρείτε ποια είναι η επόμενη εικόνα στη σειρά (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: το κάθε σχήμα βρίσκεται στη θέση του για τρία βήματα (τρεις εικόνες), μετά αλλάζει θέση δεξιόστροφα κατά ένα τετράγωνο. 2ος κανόνας: έχουμε μόνο τρία σχήματα οπότε θα πρέπει να δούμε πόσες φορές έχουν εμφανισθεί για να βρούμε την εικόνα που αναζητούμε. Οπότε, ο κύκλος αλλάζει θέση και θα πρέπει να βρίσκεται κάτω γωνία δεξιά και έτσι εξαλείφονται οι επιλογές β και ε. Η καρδιά πρέπει να βρίσκεται για τρίτη φορά στη γωνία πάνω αριστερά οπότε εξαλείφεται και η επιλογή α. Τέλος, το τετράγωνο αλλάζει θέση και πρέπει να το βρούμε στη γωνία κάτω αριστερά, οπότε εξαλείφεται και η επιλογή γ. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

Ερώτηση 5η

Βρείτε ποια είναι η επόμενη εικόνα στη σειρά (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: 1ος κανόνας: το δεύτερο σχήμα σε κάθε εικόνα γίνεται πρώτο στην επόμενη, συνεπώς στην επόμενη εικόνα το πρώτο σχήμα είναι πεντάγωνο οπότε εξαλείφονται οι επιλογές β και ε. 2ος κανόνας: η κάθε εικόνα σε κάθε βήμα γίνεται λευκή-μαύρη-λευκή-μαύρη-λευκή, οπότε η εικόνα που αναζητούμε θα πρέπει να είναι μαύρη και εξαλείφονται οι επιλογές γ και δ. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή α.