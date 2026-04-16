Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.274,98 μονάδες με πτώση 0,63%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 330,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,32 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 49,84 εκατ. τεμάχια, υποδηλώνοντας έντονη συναλλακτική δραστηριότητα. Σε επίπεδο αγοράς, οι ανοδικές μετοχές ανήλθαν σε 75 έναντι 51 πτωτικών, ενώ 75 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,71% στις 5.787,55 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαφοροποιήθηκε θετικά, κλείνοντας στις 2.823,92 μονάδες με άνοδο 0,47%.

Σημαντική ήταν η επιδείνωση στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος κατέγραψε απώλειες 2,06% και διαμορφώθηκε στις 2.616,99 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες πιέσεις, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 2,96% στα 3,90 ευρώ και την Εθνική Τράπεζα κατά 2,93% στα 14,6 ευρώ. Απώλειες 1,43% σημείωσε η Alpha Bank στα 3,72 ευρώ, ενώ η Πειραιώς έκλεισε οριακά χαμηλότερα με -0,15% στα 8,38 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε μικρή μεταβολή -0,27%, ενώ η Optima Bank αποτέλεσε τη μοναδική ανοδική εξαίρεση στον κλάδο με κέρδη 1,05%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε με πτώση 4,04% στα 19,14 ευρώ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές της ημέρας.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν επιλεγμένοι τίτλοι υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ενισχύεται κατά 3,53% στα 41,06 ευρώ και τη Metlen κατά 3,05% στα 36,5 ευρώ. Κέρδη 2,27% κατέγραψε η Λάμδα στα 6,32 ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,52% στα 9,37 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Alter Ego με άνοδο 4,7% και ο ΟΛΘ με κέρδη 3,56%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα των Qualco (+2,24%), Quest (+1,88%) και Austriacard (+1,27%).