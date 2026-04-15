Ο επικεφαλής της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα, εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους ενόψει της αυριανής Γενικής Συνέλευσης, αποδίδοντας ιδιαίτερα εύσημα στη διοίκηση της Eurobank Holdings και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρεμ Γουάτσα χαρακτήρισε το 2025 ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα κατέγραψε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, ενώ επέστρεψε στους μετόχους το 55% των καθαρών κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Όπως ανέφερε, η οργανική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και των στεγαστικών και επιχειρηματικών χορηγήσεων στη Βουλγαρία.

Ο Πρεμ Γουάτσα υπογράμμισε ότι η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 66% στο τέλος του 2025, ενώ σημαντική ώθηση έδωσαν η συγχώνευση της Eurobank Cyprus με τη Hellenic Bank και η εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρεμ Γουάτσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, σημειώνοντας ότι η Eurobank έχει ιδρύσει τεχνολογικό κέντρο στην Πούνε της Ινδίας, ενισχύει τις ψηφιακές της υπηρεσίες στην Ελλάδα και αναπτύσσει «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης στην Αθήνα σε συνεργασία με τις Ernst & Young και Microsoft.

Ο Πρεμ Γουάτσα χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Eurobank ως την καλύτερη επένδυση στην 40χρονη ιστορία του ομίλου, αποκαλύπτοντας ότι η αγοραία αξία της επένδυσης έχει εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ το 2020, με μη πραγματοποιηθέν κέρδος 4,6 δισ. δολαρίων και ετήσια σύνθετη απόδοση 15% από το 2014. «Η Eurobank είναι μακράν η καλύτερη επένδυση που είχαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρεμ Γουάτσα.

Παράλληλα, ο Πρεμ Γουάτσα στάθηκε στην εξαγορά της ασφαλιστικής Eurolife από τη Eurobank έναντι 813 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τις προμήθειες της τράπεζας κατά 12% και θα αυξήσει το ROE κατά 100 μονάδες βάσης. Υπενθύμισε ότι η Fairfax είχε αποκτήσει την Eurolife το 2016, κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ιδιαίτερα επιτυχημένη για όλες τις πλευρές.

Ο Πρεμ Γουάτσα εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως ανέφερε, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 145% το 2025 και στο 120% έως το 2030, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, χαμηλότερα από χώρες όπως η Ισπανία και η Φινλανδία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα, δημοσιονομική πειθαρχία και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αναφερόμενος στη μετοχή της Eurobank, ο Πρεμ Γουάτσα σημείωσε ότι παρά την άνοδο 54% το 2025, η αποτίμησή της παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E 10x και μερισματική απόδοση 5%, προσθέτοντας ότι η Fairfax παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της διοίκησης του Φωκίωνα Καραβία.

Τέλος, ο Πρεμ Γουάτσα αναφέρθηκε και στη Grivalia Hospitality, σημειώνοντας ότι μετά από ένα δύσκολο 2024 η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση της στρατηγικής της, με τον Γιώργο Χρυσικό να αναλαμβάνει εκ νέου διπλό ρόλο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων της στην Ελλάδα.