Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των διπλωματικών επαφών.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά την Τετάρτη στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ενδείξεις για πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό είναι στα 91 το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ στα 95,07 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, εξετάζεται δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν «εντός των επόμενων δύο ημερών» στο Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν σε εξέλιξη.

Η κινητικότητα αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς πλησιάζει η λήξη της εύθραυστης δίμηνης εκεχειρίας στην περιοχή, εντείνοντας τις προσπάθειες για αποφυγή νέας ανάφλεξης. Η προοπτική συμφωνίας θεωρείται κομβικής σημασίας για τις ενεργειακές αγορές, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της ομαλής ροής μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας προσφοράς και των τιμών ενέργειας.

Παρά τα θετικά μηνύματα, η κατάσταση στις μεταφορές πετρελαίου παραμένει εύθραυστη. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες στο μόλις 10% των φυσιολογικών επιπέδων, ή περίπου 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η αμερικανική ναυτική πίεση στα ιρανικά λιμάνια συνεχίζει να επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, οι διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ηπιότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Goldman Sachs υπολογίζει ότι οι απώλειες παραγωγής στον Περσικό Κόλπο διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, χαμηλότερα από προηγούμενες προβλέψεις, καθώς οι παραγωγοί αξιοποίησαν αποθέματα και πετρέλαιο αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια για να περιορίσουν τις επιπτώσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των διπλωματικών επαφών, με τις αγορές να παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες σε κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή νέας έντασης στην ευρύτερη περιοχή.