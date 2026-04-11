Το ΑΣΕΠ δεν σε ρωτάει μόνο τι ξέρεις, αλλά και πώς σκέφτεσαι.

Αυτές οι πέντε ερωτήσεις επαγωγικού χωρικού συλλογισμού θα σε προετοιμάσουν για ότι ενδέχεται να συναντήσεις την ώρα των εξετάσεων. Η προετοιμασία αρχίζει εδώ, καλό και χαρούμενο Πάσχα σε όλους!

1ο ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού

Βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε αυτά τα ερωτήματα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού, παρατηρούμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των σχημάτων. Με αυτές τις σχέσεις θα μπορέσουμε να βρούμε και το τρίγωνο με το ερωτηματικό. Μόλις καταλάβετε τη σχέση αυτή ότι και να σας τυχαίνει στην συνέχεια θα πηγαίνει μόνο του το μάτι σας και θα ψάχνει αυτή τη σχέση ή μια παραπλήσια σχέση. Στο κάτω δεξιά γωνία υπάρχει ένα τετράγωνο και αμέσως παρατηρούμε ότι και τα λαγουδάκια στο τρίγωνο πάνω αριστερά είναι όσα και οι πλευρές του δηλαδή τέσσερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για να είμαστε σίγουροι ότι βρήκαμε τη σωστή σχέση, πάμε και στα υπόλοιπα σχήματα της κάθε γωνίας. Πράγματι, στην κάτω αριστερή γωνία υπάρχει ένα πολύγωνο το οποίο έχει πέντε πλευρές όσα και τα κουμπιά πάνω δεξιά. Και το σχήμα με τις δύο πλευρές πάνω δεξιά μας υποδεικνύει ότι και τα κουκουνάρια θα πρέπει να είναι δύο όπως και είναι. Στο τρίγωνο που ψάχνουμε θα πρέπει επομένως να βρούμε ήλιους όσες είναι και οι πλευρές του τριγώνου στην γωνία πάνω δεξιά.

Οπότε η σωστή απάντηση είναι η επιλογή β.

2ο ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού

Βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Όλα όπως είπαμε και παραπάνω είναι θέμα σχέσεων σχημάτων σε αυτά τα ερωτήματα, όπως ακριβώς ήταν και στον 1 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στους γλωσσικούς και αριθμητικούς συλλογισμούς που ήταν όλα θέμα σχέσεων λέξεων και αριθμών. Πάμε να παρατηρήσουμε τα σχήματά μας. Οι σχέσεις μας εδώ θα πρέπει να είναι είτε οριζόντια είτε κάθετα. Στην τρίτη κάθετη σειρά έχουμε τρία μενού, το πρώτο έχει δύο τικαρισμένα και δύο λαθεμένα, στη μέση είναι και τα τρία λαθεμένα ενώ στο τρίτο είναι και τα τρία τικαρισμένα. Πάμε στη μεσαία σειρά, εδώ έχουμε κάτι ανάλογο αλλά από την άλλη πλευρά τικαρισμένα. Και πάμε τώρα στη σειρά με το ερωτηματικό, την πρώτη.

Τι παρατηρούμε; Έχουμε ένα μενού με όλα λαθεμένα, και ένα μενού με δύο τικαρισμένα και δύο κενά. Πάμε να δούμε τις επιλογές μας. Στο α έχουμε όλα τικαρισμένα αλλά από την άλλη πλευρά οπότε δεν είναι αυτή η απάντηση. Στην επιλογή β έχουμε δύο τικαρισμένα και δύο λαθεμένα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα κενά κουτάκια στην απάντησή μας. Στην τρίτη επιλογή έχουμε κενά κουτάκια, την κρατάμε αυτή.

Στη δ επιλογή έχουμε όλα λαθεμένα που έχουμε στη μέση τέτοιο σχήμα οπότε εξαλείφεται και τέλος στην επιλογή κενά κουτάκια και την απάντηση που θέλουμε ωστόσο από την άλλη πλευρά οπότε η σωστή απάντηση με το σκεπτικό αυτό (το δικό μου σε αυτήν την περίπτωση) είναι η επιλογή γ.

3ο ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού

Βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Και πάλι αναζητούμε σχέσεις μεταξύ σχημάτων. Από το πάνω πολύγωνο που είναι και το ερώτημά μας, παρατηρούμε ότι μας λείπει ένα σχήμα δίπλα στο τρίγωνο ενώ κάτω βρίσκεται ένα πεντάγωνο και ένα τετράγωνο. Παρατηρούμε επίσης ότι εκεί που βρίσκεται το τρίγωνο, δηλαδή στην πάνω αριστερά πλευρά βρίσκονται τρεις κουκκίδες όσες ακριβώς είναι και οι πλευρές του τριγώνου. Οπότε πάμε να δούμε αν ισχύει αυτό και με τα υπόλοιπα ορατά σχήματα, και αν ναι, τότε πάμε στο τέλος να μετρήσουμε τις κουκκίδες μας πάνω δεξιά. Πράγματι, υπάρχουν κάτω αριστερά πέντε κουκκίδες όσες και οι πλευρές του πενταγώνου ενώ κάτω δεξιά έχουμε τέσσερις ακανόνιστες κουκίδες όσες και οι πλευρές του τετραγώνου.

Πάμε τέλος πάνω δεξιά και παρατηρούμε μόνο μια μικρή κουκκίδα.

Οπότε το σχήμα που ψάχνουμε θα έχει μία πλευρά και η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

4ο ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού

Βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ έχουμε περισσότερες σχέσεις να σκεφτούμε. Έχουμε σχέσεις σχημάτων αλλά και γραμμάτων. Ας πάμε στο εύκολο κομμάτι που είναι οι σχέσεις σχημάτων. Παρατηρούμε ότι πάνω αριστερά έχουμε ένα κύκλο μετά πάνω δεξιά έχουμε ένα τρίγωνο και κάτω δεξιά ένα πεντάγωνο άρα έχουμε μια ακολουθία 1-3-5 και το επόμενο σχήμα που θα περιμένουμε να έχουμε κάτω αριστερά είναι ένα επτάγωνο. Με αυτόν τον τρόπο απαλείφουμε αμέσως τις απαντήσεις α, β και ε.

Πάμε τώρα στις σχέσεις των γραμμάτων μεταξύ τους. Έχουμε μια ακολουθία γραμμάτων Χ Ζ Ο Ι και μέσα στον κύκλο έχουμε ένα Χ το οποίο μετά μπαίνει στο τέλος της ακολουθίας και εξαλείφεται το πρώτο γράμμα και γίνεται έτσι Ζ Ο Ι Χ, με το ίδιο σκεπτικό φτάνουμε στο κάτω αριστερά τρίγωνο που έχουμε την ακολουθία Ι Χ Ζ Ο και ψάχνουμε το γράμμα που χρειαζόμαστε για να ξαναγυρίσουμε πάνω αριστερά και αυτό δεν είναι άλλο από το Ι, οπότε απαλείφουμε την επιλογή γ και η σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

5ο ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού

Βρείτε το σχήμα που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε αυτό το ερώτημα χωρικού/επαγωγικού συλλογισμού, αναζητούμε εν τέλει το σχήμα που έχει κάνει περιστροφή και όχι το σχήμα που έχει αναποδογυριστεί και εννοείται όχι αυτό που έχει εκκολαφθεί. Οπότε με μια προσεχτική ματιά θα αντιληφθείτε ότι η σωστή απάντηση κρύβεται πίσω από την επιλογή α.