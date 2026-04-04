Γεωπολιτικές αναταράξεις και «διόρθωση» της αγοράς κρουαζιέρας.

Σε τροχιά επιβράδυνσης εισέρχεται η κρουαζιέρα για το 2026, με τη γεωπολιτική αστάθεια να επιταχύνει αυτήν την τάση που είχε ήδη διαφανεί πριν από την έκρηξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής αγορά αναδιατάσσεται, οι ροές μεταβάλλονται και η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε απώλειες και νέες ευκαιρίες, σε ένα περιβάλλον πιο νευρικό και σαφώς πιο απρόβλεπτο.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν σαφή κάμψη τόσο στις αφίξεις πλοίων όσο και στους επιβάτες, ανατρέποντας την πολυετή ανοδική πορεία του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cruise Lines International Association (CLIA) στις 15 Φεβρουαρίου, πριν ακόμη ξεσπάσει η γεωπολιτική κρίση, εκτιμάτο μείωση 16,7% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 9,5% στους επιβάτες στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση «διόρθωσης» μετά από χρόνια έντονης μεταπανδημικής ανάπτυξης.

Η επιβράδυνση αυτή δεν είναι μονοδιάστατη. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, πέραν της συγκυρίας, ρόλο διαδραματίζουν και διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως η επιβολή τέλους κρουαζιέρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, το τέλος φθάνει τα 20 ευρώ ανά επιβάτη, επιβαρύνοντας το συνολικό κόστος και επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα.

Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη της διεθνούς αγοράς δημιουργεί και νέα περιθώρια για την Ελλάδα.

Η μετατόπιση δραστηριότητας από τη Μέση Ανατολή, λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, οδηγεί εταιρείες στην επαναχάραξη δρομολογίων, ενισχύοντας τη σημασία της Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα επιχειρεί να απορροφήσει μέρος της δραστηριότητας που απομακρύνεται από τις εμπόλεμες ζώνες.

Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά που αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο της κρουαζιέρας.

Όπως σημείωσε η Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, Μαρία Δεληγιάννη μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος Πειραιά, το λιμάνι κατατάσσεται στη 13η θέση παγκοσμίως ως προς το home porting, με ποσοστό που αγγίζει το 80%, ενώ αποτελεί κρίσιμο σημείο για αλλαγές πληρωμάτων.

Παράλληλα ανέφερε ότι από το τέλος κρουαζιέρας συγκεντρώθηκαν περίπου 33 εκατ. ευρώ το 2025, με την ίδια να υπογραμμίζει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του μέτρου και τη σημασία επενδύσεων σε υποδομές.

Πάντως η εικόνα αυτή έρχεται να «κουμπώσει» με τα επίσημα αποτελέσματα του 2025, τα οποία κινήθηκαν εντός των προσδοκιών.

Συνολικά καταγράφηκαν 6.129 αφίξεις και 8,4 εκατ. επιβατο-αφίξεις, με τον Πειραιά να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία (863 αφίξεις και 1,85 εκατ. επιβάτες).

Ακολούθησαν η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ στην πρώτη δεκάδα συγκαταλέγονται επίσης η Κέρκυρα, η Ρόδος και το Ηράκλειο, επιβεβαιώνοντας τη διασπορά της ζήτησης σε όλη την επικράτεια.

Ωστόσο, το 2026 ξεκινά με σαφώς διαφορετικούς όρους. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και ο εγκλωβισμός πλοίων στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου.

Όπως επισημαίνει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιέρας & Φορέων Ναυτιλίας (EEKΦΝ), Θεόδωρος Κόντες, το βασικό σενάριο πλέον δεν είναι η ανάπτυξη αλλά η διατήρηση των επιπέδων του 2025.

Ο κ. Κόντες τονίζει επίσης ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η στάση των βασικών αγορών. Αναφέρει ότι οι Αμερικανοί - που αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή επιβατών με σχεδόν 2,9 εκατ. αφίξεις - εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, ενώ οι Ισραηλινοί περιορίζουν σημαντικά τα ταξίδια τους.

Την ίδια ώρα, οι κρατήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τους τουρίστες να τηρούν στάση αναμονής και το αυξημένο κόστος μετακίνησης να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Πάντως παρά το δυσμενές περιβάλλον, διαφαίνονται και ορισμένες ευκαιρίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός και μπορεί να απορροφήσει μέρος της ζήτησης από περιοχές όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, ενώ ενισχυμένη κινητικότητα αναμένεται σε Ιόνιο και Αδριατική.

Ήδη, η MSC Cruises προσαρμόζει τον σχεδιασμό της, ενώ η Explora Journeys αναθεωρεί το πρόγραμμά της, μεταφέροντας δρομολόγια από τη Μέση Ανατολή στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στους ωφελημένους προορισμούς.

Το βασικό σενάριο, πάντως, παραμένει εύθραυστο. Όπως σημειώνει ο κ. Κόντες οι αρχικές εκτιμήσεις για αύξηση 4%-5% έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί και ακόμη και η διατήρηση των επιπέδων του 2025 θεωρείται πλέον αισιόδοξη.

Σημειώνει ότι η πορεία της χρονιάς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το 2026 διαμορφώνεται ως έτος αντοχών για την κρουαζιέρα, με τον κλάδο να καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο, πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η ευελιξία και η ταχύτητα προσαρμογής θα καθορίσουν τους νικητές της επόμενης ημέρας.