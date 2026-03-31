Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει την απόφαση της Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ενώ παράλληλα εξετάζει την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ακύρωσε την καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από τη μεταφορά του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, μετά τη μελέτη της δικαστικής απόφασης, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην εφαρμογή της στο πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος. Παράλληλα, η Αρχή εξετάζει τις υποχρεώσεις της ως προς την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων, με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.