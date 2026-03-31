Η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών πάει τελικά για Οκτώβριο.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέτρο που αρχικά επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται παράταση της εφαρμογής του μέτρου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών να ξεκινήσει τελικά από την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση δίνεται μετά από αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία είχε ζητήσει να μετατεθεί η έναρξη της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης των τραπεζικών λογαριασμών στην πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των πληρωμών από την ΑΑΔΕ.

Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές συνέπειες τόσο για τους εκμισθωτές όσο και για τους ενοικιαστές. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μισθώσεων με πολλαπλούς συνιδιοκτήτες θα πρέπει να έχει προηγουμένως καθοριστεί σε ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα καταβάλλονται τα ενοίκια, ώστε να μπορούν να καταγράφονται και να ελέγχονται από το πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών στην πλατφόρμα μισθώσεων και στη συνέχεια να εφαρμοστεί η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή.

Η ΠΟΜΙΔΑ είχε επισημάνει πως η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας χωρίς να έχουν καθοριστεί πλήρως οι κανόνες και οι εξαιρέσεις της διαδικασίας ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές, καθώς προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε η ΠΟΜΙΔΑ είναι να προβλεφθούν εξαιρέσεις για χαμηλά μισθώματα, για συμβάσεις μεταξύ ηλικιωμένων, για προκαταβεβλημένα μισθώματα, για μισθώματα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί, καθώς και για μισθώματα που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα ζήτησέ να καθοριστούν σαφείς κανόνες για τις περιπτώσεις πολλών συνιδιοκτητών, πληρεξουσίων ή εταιρειών διαχείρισης ακινήτων, καθώς και διαδικασία υποβολής ενστάσεων σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων.