Πλέον η απονομή της επικουρικής σύνταξης θα γίνεται από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Απλοποίηση στη διαδικασία απονομής επικουρικής σύνταξης φέρνει το άρθρο 110 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες του ασφαλιστικού. Όπως είχε γράψει το Dnews πλέον στις περιπτώσεις που ένας ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς επικουρικής ασφάλισης –όλοι πλέον ενταγμένοι στον e-ΕΦΚΑ– η απονομή της επικουρικής σύνταξης θα γίνεται από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Η αλλαγή θεωρείται κομβική για τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ, καθώς η διαδοχική ασφάλιση είναι από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις συνταξιοδότησης. Μέχρι σήμερα, όταν ένας ασφαλισμένος έχει εργαστεί σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία πριν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, απαιτείται να εξεταστεί ποιο ταμείο συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης ώστε να καθοριστεί ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα απονομής της σύνταξης. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί σε ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών και σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Με τη νέα διάταξη η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Η αρμοδιότητα απονομής θα ανήκει στο τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότηση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η έκδοση της επικουρικής σύνταξης.

Oι επικουρικές συντάξεις αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο σύστημα απονομής συντάξεων. Τα τελευταία χρόνια ο e-ΕΦΚΑ έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις, ωστόσο οι επικουρικές εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις ανέρχονται περίπου σε 31.000, ενώ οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν περιοριστεί σε λιγότερες από 15.000. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί νέοι συνταξιούχοι λαμβάνουν την κύρια σύνταξη αλλά περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικουρική.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών δεδομένων και στην ύπαρξη διαφορετικών πρώην επικουρικών ταμείων, τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μετά τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Ορόσημο το καλοκαίρι του 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σημείο για τη λειτουργία του νέου μοντέλου απονομής συντάξεων. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί βασικά έργα ψηφιοποίησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων.

Με το νέο καθεστώς προβλέπονται τα εξής:

Την αρμοδιότητα για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης αναλαμβάνει ο τελευταίος φορέας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότησή του, ανεξάρτητα από το πού έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης.

Καταργείται η χρονοβόρα εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα απονομής της σύνταξης.

Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης θα αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία, χωρίς να εξετάζεται μόνο η συμπλήρωση της 15ετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα ως βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας.

Οι χρόνοι αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης αναμένεται να μειωθούν δραστικά, από καθυστερήσεις που συχνά ξεπερνούν τα δύο έτη σε διαδικασία ταχύτερης, «fast-track» έκδοσης.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΗ ανάγκη για αλλαγές θεωρείται επιτακτική, καθώς οι επικουρικές συντάξεις αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο σύστημα απονομής συντάξεων. Τα τελευταία χρόνια ο e-ΕΦΚΑ έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις, ωστόσο οι επικουρικές εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας.