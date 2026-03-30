Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος, ιδιαίτερα ανησυχητικό το ύψος των οφειλών σε καθυστέρηση.

Το ελληνικό ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, παραμένοντας ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, σύμφωνα με την έκθεση για το ιδιωτικό χρέος στην ελληνική οικονομία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΟΒΕ με την CEPAL. Η έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καταγράφοντας την πορεία και τη σύνθεση του ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα έφτασε τα 407,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επέκταση του τραπεζικού δανεισμού, αλλά και στη συνεχιζόμενη συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει τόσο τα εξυπηρετούμενα δάνεια όσο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και προσαυξήσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό παραμένει το ύψος των οφειλών σε καθυστέρηση, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 236 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 58% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά το Δημόσιο, καθώς περίπου το 69-70% των οφειλών σε καθυστέρηση αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με υποχρεώσεις προς το κράτος και όχι μόνο με τραπεζικό δανεισμό.

Το ιδιωτικό χρέος που αφορά δάνεια ανέρχεται περίπου στα 245 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο του ΑΕΠ της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους αφορά επιχειρηματικά δάνεια, ενώ μικρότερο είναι το μερίδιο των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιστοιχούν περίπου στο 30% των συνολικών δανείων, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκεται πλέον σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και όχι στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, το συνολικό ιδιωτικό χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω των οφειλών προς το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν έχει επιλυθεί, αλλά έχει μεταβληθεί ως προς τη σύνθεσή του, με μεγαλύτερη βαρύτητα πλέον στις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.