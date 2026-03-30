Έως 31 Οκτωβρίου το θερινό ωράριο του ΔΕΔΔΗΕ.

Την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το θερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου. Ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. - 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 4 π.μ.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει πως σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης- το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2025- είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.