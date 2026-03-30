Ανακοινώθηκε market pass της προηγούμενες ημέρες για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται για συνέχεια του προγράμματος ΤΕΒΑ ωστόσο, αυτή τη φορά προκρίθηκε η λύση του voucher ή της ψηφιακής κάρτας για ψώνια από το σούπερ μάρκετ.

Voucher - market pass για τρόφιμα, το οποίο μεσοσταθμικά θα φτάνει 40 ευρώ για τους δικαιούχους στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από το καλοκαίρι ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Voucher - ή άυλη κάρτα θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου Εγγυημένο Εισοδήματος από τους επόμενους μήνες. Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το voucher αυτό θα στέλνεται κάθε μήνα στο e-mail των δικαιούχων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία. Μάλιστα, ο σχεδιασμός είναι τα voucher να σταλούν μέχρι τον Σεπτέμβριο ενώ γνωστό έγινε πως η πρώτη πληρωμή θα είναι μεγάλη καθώς θα περιλαμβάνει και αναδρομικά.

«Όλοι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε σχέση με το πλήθος των νοικοκυρών τους, από το καλοκαίρι και μετά θα λαμβάνουν ένα voucher, αυτόματα κάθε μήνα, και θα έρθει και αναδρομικά, και σε οποιοδήποτε σουπερμαρκετ της επιλογής τους, όσο συχνά θέλουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν παίρνοντας τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ποσό του κάθε voucher θα έχει σχέση με το πλήθος του νοικοκυριού. Το voucher αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Συνολικά 210.000 νοικοκυριά θα δικαιούνται το voucher» είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Το ποσό, μεσοσταθμικά, θα ανέρχεται περίπου στα 40 ευρώ» είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. «Θα αυξάνεται σε σχέση με το πλήθος του νοικοκυριού» τόνισε στη συνέχεια. Συπεπώς το voucher θα προσεγγίζει ή και θα ξεπερνάει τα 500 ευρώ τον χρόνο. Ένα ποσό το οποίο ενδεχομένως και να είναι αυξημένο ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού.

Πρόσθεσε ότι το προηγούμενο πλαίσιο ήταν αναχρονιστικό ενώ πολλοί δικαιούχοι κατήγγειλαν ότι είτε δεν έπαιρναν όσα δικαιούνταν είτε έπαιρναν προϊόντα που δεν χρειάζονταν. Τέλος, ανέφερε ότι «την πρώτη πληρωμή θα την καταλάβουν τα νοικοκυριά γιατί θα έχει και αναδρομικά».

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι:

Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από 1η Μαρτίου 2024, αλλά σήμερα δεν το λαμβάνουν.

Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα καλύπτει αναδρομικά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2024, ώστε να μην αποκλειστεί κανείς που είχε δικαίωμα ενίσχυσης εκείνη την περίοδο.

