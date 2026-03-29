Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ενδικοφανής προσφυγή εταιρείας.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ενδικοφανής προσφυγή εταιρείας σχετικά με βεβαίωση οφειλής σε βάρος της ως τρίτης, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση αφορά απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της εταιρείας ποσό 648.356,23 ευρώ, λόγω αναγκαστικής κατάσχεσης που είχε επιβληθεί το 2023 εις χείρας της ως τρίτης για οφειλές άλλης επιχείρησης προς το Δημόσιο.

Η κατάσχεση αφορούσε απαιτήσεις από οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο εταιρειών, ενώ η προσφεύγουσα εταιρεία δεν υπέβαλε τη δήλωση τρίτου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η εταιρεία είχε προσφύγει στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η επίδοση της κατάσχεσης δεν ήταν νόμιμη, ωστόσο τόσο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Έδεσσας όσο και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψαν τους ισχυρισμούς της και έκριναν νόμιμη την κοινοποίηση της κατάσχεσης. Μετά τις αποφάσεις αυτές, η φορολογική αρχή προχώρησε στη βεβαίωση της οφειλής και στον υπολογισμό προσαυξήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 151.456,02 ευρώ από τον Μάρτιο του 2023.

Στην ενδικοφανή προσφυγή της, η εταιρεία προέβαλε λόγους όπως παράβαση νόμου, έλλειψη αιτιολογίας, αυθαίρετο προσδιορισμό οφειλής και παραβίαση αρχών χρηστής διοίκησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν αποτελεί φορολογική διαφορά που υπάγεται στη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά αφορά πράξη διοικητικής εκτέλεσης, η οποία προσβάλλεται με ανακοπή στα διοικητικά δικαστήρια και όχι με ενδικοφανή προσφυγή.