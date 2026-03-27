Σε επίπεδα άνω των 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων πανελλαδικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τιμοληψίας, με τη βενζίνη και το diesel κίνησης να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,052 ευρώ ανά λίτρο, με τα στοιχεία να προκύπτουν από 4.563 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα. Ακριβότερη καταγράφηκε η αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, με μέση τιμή 2,261 ευρώ ανά λίτρο σε 2.996 πρατήρια.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το diesel κίνησης, με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 2,090 ευρώ ανά λίτρο, βάσει στοιχείων από 4.902 πρατήρια. Αντίθετα, χαμηλότερη παραμένει η τιμή στο υγραέριο κίνησης (Autogas), όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 1,357 ευρώ ανά λίτρο, με τα στοιχεία να προέρχονται από 1.199 πρατήρια.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε στα 1,661 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από 1.596 σημεία πώλησης, παραμένοντας χαμηλότερη σε σχέση με τα καύσιμα κίνησης, αλλά σε επίπεδα υψηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Πέμτη, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%, καθώς οι ανησυχίες για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάζονται έντονα από την αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, η σύγχυση γύρω από τις πληροφορίες που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς και οι αντικρουόμενες δηλώσεις για ενδεχόμενη συμφωνία ή συνέχιση της σύγκρουσης, εντείνουν τη νευρικότητα στις αγορές.

Παράλληλα, η στρατιωτική ένταση στην περιοχή φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς το Πεντάγωνο σχεδιάζει την αποστολή χιλιάδων αερομεταφερόμενων στρατιωτών στον Περσικό Κόλπο, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή, οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να πλήξουν ξανά τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τους κινδύνους για τη μεταφορά πετρελαίου.