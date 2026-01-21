Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.228,17 μονάδες με κέρδη 0,53%.

Σε ανοδικούς ρυθμούς επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν σαφώς πιο συγκαταβατικό τόνο στην ομιλία του από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, μεταβάλλοντας αισθητά το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.228,17 μονάδες με κέρδη 0,53%. Συνολικά, 86 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 51 που υποχώρησαν, με 67 τίτλους να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση αμετάβλητοι. Η ανοδική αντίδραση συνοδεύτηκε από σημαντικά αυξημένο τζίρο, ο οποίος ανήλθε στα 350,63 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 72,27 εκατ. ευρώ αφορούσαν 67 πακέτα, με κυρίαρχες συναλλαγές σε Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Jumbo, ενώ ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 51,43 εκατ. τεμάχια.

Θετική ήταν η εικόνα σε όλο το εύρος της αγοράς, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,61% και να διαμορφώνεται στις 2.600,88 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε άνοδο 0,52% στις 5.659,15 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.815,4 μονάδες με κέρδη 0,64%.

Στο ταμπλό, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε η Motor Oil, η οποία έκλεισε στα 31,18 ευρώ με άνοδο 4,28%. Θετική ήταν και η συμβολή της Helleniq Energy, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 2,77% στα 8,72 ευρώ. Συνολικά, περίπου το 64% του ημερήσιου τζίρου πραγματοποιήθηκε στον τραπεζικό δείκτη, ενώ πάνω από το μισό της αξίας συναλλαγών αφορούσε τις μετοχές της Εθνικής, της Eurobank και της Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,01% στα 8,2 ευρώ, η Eurobank κατά 1,22% στα 3,96 ευρώ και η Alpha Bank κατά 0,21% στα 3,86 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα, παρά τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, παρέμεινε σε ελαφρώς αρνητικό έδαφος, κλείνοντας στα 14,71 ευρώ με απώλειες 0,44%, ωστόσο μακριά από τα χαμηλά της συνεδρίασης.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και αρκετοί τίτλοι εκτός τραπεζών. Η ΑΚΤΟΡ ενισχύθηκε κατά 2,63%, ο Σαράντης κατά 2,26% και η Optima κατά 2,12%, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε την ανοδική της πορεία με κέρδη 1,85%. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε άνοδο 1,38% και η Jumbo διέκοψε το πενθήμερο πτωτικό σερί της με μικρή αλλά ουσιαστική άνοδο 0,79%.

Στον αντίποδα, η Metlen υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,94% και η Τιτάν σημείωσε πτώση 0,74%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε το άλμα της Dimand κατά 7,56%, ενώ η ΑΒΑΞ επέστρεψε δυναμικά σε ανοδική τροχιά με κέρδη 3,9%. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η Intracom και η Austriacard, ενώ η Intralot κινήθηκε ήπια ανοδικά. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε ο ΟΛΠ, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 2,44%.