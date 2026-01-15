«Φρένο» στα σενάρια εξαγοράς βάζει η Euroxx, η επίσημη ανακοίνωση.

Στη διάψευση πρόσφατου δημοσιεύματος που κάνει λόγο για δήθεν συμφωνία εξαγοράς της από πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε η Euroxx, έπειτα από σχετική ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της.

Σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί κατάχρησης αγοράς, η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι βασικοί της μέτοχοι δεν έχουν λάβει καμία πρόταση εξαγοράς των μετοχών τους, τονίζοντας ότι το σχετικό δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, η Euroxx υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και διαβεβαιώνει πως θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί κατάχρησης αγοράς και της υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Σε σχέση με πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρεται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα , η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι το εν λόγω δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν.