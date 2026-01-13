Η κοινή δήλωση, η οποία θα είναι ανοικτή σε υπογραφές από όλες τις κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να εκδοθεί εξ ονόματος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο εργάζονται πάνω σε μια δήλωση για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed) Τζερόμ Πάουελ μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Η κοινή δήλωση, η οποία θα είναι ανοικτή σε υπογραφές από όλες τις κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να εκδοθεί εξ ονόματος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), αναφέρεται στο τηλεγράφημα, στο οποίο προστίθεται ότι μπορεί να εκδοθεί ακόμα και σήμερα.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συχνά αναφέρεται ως η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών του κόσμου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Η BIS και η Fed δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 διεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάσθηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ αφού ο Πάουελ τη χαρακτήρισε δημόσια «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

Ο Τραμπ έχει γίνει ολοένα και πιο έντονος στην κριτική του για τις αποφάσεις της Fed - κυρίως τον Μάρτιο, όταν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Fed θα ήταν «ΠΟΛΥ καλύτερα να ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ».

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα χαμηλότερα επιτόκια θα βοηθούσαν την οικονομία των ΗΠΑ να αντιμετωπίσει τους σαρωτικούς νέους δασμούς σε εισαγόμενα αγαθά από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους. Τον Ιούνιο αποκάλεσε τον Πάουελ «ηλίθιο» και «αδιάφορο», κατηγορώντας τον ότι η πολιτική που ακολουθεί «βλάπτει την οικονομία». Τον Ιούλιο ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στη Fed, κάτι που θεωρήθηκε έκφραση δυσαρέσκειας προς τον Πάουελ.

Με πληροφορίες από Reuters