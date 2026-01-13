Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εάν έχουν ανείσπρακτα ενοίκια.

Αυξάνονται διαρκώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δηλώνουν στην εφορία ανείσπρακτα ενοίκια, τόσο από εμπορικές μισθώσεις όσο και από μισθώσεις πρώτης κατοικίας. Με βάση τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να απαλλαγούν από τη φορολόγηση για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα απλό οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις που χαρτογραφεί την όλη διαδικασία:

1. Τι θεωρείται ανείσπρακτο ενοίκιο;

Ανείσπρακτο θεωρείται το μίσθωμα που προβλέπεται από το συμβόλαιο, αλλά δεν έχει καταβληθεί από τον μισθωτή μέσα στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορά.

2. Φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όχι, υπό προϋποθέσεις. Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν φορολογούνται, εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει προβεί εγκαίρως σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες κατά του μισθωτή και ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζει η φορολογική διοίκηση.

3. Ποια βασική προϋπόθεση πρέπει να πληρούται για την απαλλαγή από τον φόρο;

Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων κατά του μισθωτή.

4. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης;

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα για δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET.

5. Τι είναι το έντυπο Ε 411 και πότε υποβάλλεται;

Το έντυπο Ε 411 είναι υπεύθυνη δήλωση για τα ανείσπρακτα μισθώματα και υποβάλλεται ψηφιακά πριν ή το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο απαιτείται ξεχωριστό έντυπο.

6. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε 411;

Στο έντυπο δηλώνονται τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων, το έτος που αφορούν και το είδος του αποδεικτικού εγγράφου που προσκομίζεται.

7. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν;

Απαιτείται, κατά περίπτωση, διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και, όπου χρειάζεται, αποδεικτικό επίδοσής της στον μισθωτή.

8. Πώς δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια στη φορολογική δήλωση;

Τα ποσά των ανείσπρακτων μισθωμάτων καταχωρίζονται στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 και στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1, ώστε να εξαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα.

9. Τι συμβαίνει αν δεν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης και δεν αναγνωρίζει τα δηλωθέντα ποσά ως ανείσπρακτα, με αποτέλεσμα αυτά να φορολογηθούν κανονικά.