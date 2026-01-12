Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τερμάτισε στις 2.210,85 μονάδες με άνοδο 0,14%.

Με ήπια άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση, με τις τραπεζικές μετοχές να κινούνται ανοδικά και να αντισταθμίζουν τις πιέσεις που καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 2.210,85 μονάδες με άνοδο 0,14%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 303,73 εκατ. ευρώ, με περίπου 84 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 50 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 50 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 80 με πτώση και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,31% στις 2.536,3 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,31% στις 5.607,43 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,62% στις 2.869,91 μονάδες.

Στην εγχώρια αγορά, πάνω από τα δύο τρίτα του ημερήσιου τζίρου πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,99 ευρώ με άνοδο 3,55%, η Πειραιώς στα 7,71 ευρώ με κέρδη 1,98% και η Eurobank στα 3,80 ευρώ με άνοδο 1,28%. Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση αμετάβλητη στα 14,20 ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς ακολούθησε το κλίμα που επικρατεί διεθνώς, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα αντιπαράθεση μεταξύ της Federal Reserve και του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την ποινική έρευνα που αφορά το κόστος της ανακαίνισης των γραφείων της κεντρικής τράπεζας.