Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% τη Δευτέρα, ανακτώντας μέρος της πτώσης περίπου 4% της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,22 δολάρια ή 2%, φτάνοντας τα 61,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημειώνει άνοδο 1,22 δολαρίων ή περίπου 2,2%, στα 57,96 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 2% την Παρασκευή.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες προσέφεραν στήριξη στις τιμές του αργού. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες, ενώ η περιορισμένη ρευστότητα ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα καθώς πλησιάζει το νέο έτος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να οριστικοποιήσουν εκκρεμή ζητήματα, ενώ επεσήμανε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τη Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συμφωνία των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων ηγετών πάνω σε ένα ουκρανικό πλαίσιο ειρήνης.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με πρόσφατες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη να εντείνουν τις ανησυχίες της αγοράς για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, αναμένεται να μειώσει για τρίτο συνεχόμενο μήνα την τιμή Φεβρουαρίου του βασικού της αργού Arab Light για τους αγοραστές στην Ασία, αντανακλώντας την πτώση της spot αγοράς λόγω άφθονων προμηθειών.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου για την εβδομάδα έως τις 19 Δεκεμβρίου. Δημοσκόπηση του Reuters δείχνει ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ εκτιμάται πως μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανότατα αυξήθηκαν. Η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης καθυστέρησε λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.