H συνεδρίαση περιλάμβανε αναλυτικό απολογισμό των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων, οι οποίες, όπως τονίζεται, διαμορφώνουν για πρώτη φορά μια συνεκτική στεγαστική πολιτική αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής (ΚΥΕΣΤΕΠΟ), που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, παρουσίασε τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η προκήρυξη δέκα δημοσίων ακινήτων προς ιδιώτες μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, η προώθηση της κατασκευής περίπου 1.350 προσιτών κατοικιών σε τρία ανενεργά στρατόπεδα και η ενεργοποίηση δύο νέων προγραμμάτων ανακαίνισης παλαιών κατοικιών.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η συνεδρίαση περιλάμβανε αναλυτικό απολογισμό των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων, οι οποίες, όπως τονίζεται, διαμορφώνουν για πρώτη φορά μια συνεκτική στεγαστική πολιτική αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η κυβέρνηση, τα τελευταία τρία χρόνια, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες τιμές μίσθωσης και αγοράς κατοικίας, ένα φαινόμενο που —όπως σημειώνεται— αφορά πλέον το σύνολο σχεδόν των χωρών του δυτικού κόσμου.

Στην ενημέρωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων η χορήγηση στεγαστικών δανείων σε 20.003 νοικοκυριά μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1 και 2», η ενίσχυση 7.329 ιδιοκτητών παλαιών ή κλειστών κατοικιών για ανακαίνιση με στόχο τη μίσθωσή τους, καθώς και η πρώτη επιστροφή ενοικίου σε περίπου 890.000 ενοικιαστές για τη στήριξη του εισοδήματός τους.

Παράλληλα, καταγράφηκε η ψήφιση του νόμου για την κοινωνική αντιπαροχή, η οριστικοποίηση του καταλόγου των πρώτων δέκα δημοσίων ακινήτων προς αξιοποίηση, καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την κατασκευή 1.350 κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Για το 2026, τίθενται ως βασικές προτεραιότητες η προκήρυξη των δέκα δημόσιων ακινήτων για κοινωνική αντιπαροχή και η έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των 1.350 προσιτών κατοικιών στα τρία στρατόπεδα, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθούν δύο νέα προγράμματα ανακαινίσεων. Το πρώτο αφορά επιδότηση 80% έως 90% —και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο— για ήπιες ενεργειακές και λειτουργικές παρεμβάσεις σε κατοικίες έως 120 τ.μ. κατασκευής πριν το 1990. Το δεύτερο προβλέπει επιδότηση για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και δημοτικών κτιρίων, τα οποία θα διατεθούν σε δημοσίους υπαλλήλους σε μικρούς δήμους έως 1.500 κατοίκων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί έναν «πυκνό σχεδιασμό» πολιτικών για την προσιτή στέγη, επισημαίνοντας πως ήδη περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ωφεληθεί από τις 43 μέχρι σήμερα παρεμβάσεις. Τόνισε επίσης ότι στόχος για το 2026 είναι η προκήρυξη χιλιάδων νέων κατοικιών τόσο σε αδρανή στρατόπεδα όσο και σε δέκα δημόσια ακίνητα, αξιοποιώντας και νέους ευρωπαϊκούς πόρους.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες, χάρη στον συστηματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων υπουργείων. Όπως ανέφερε, οι νέες πολιτικές στοχεύουν στην αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ, της ΕΕΣΥΠ, καθώς και στελέχη από τον ΙΟΒΕ και την Ernst & Young, επιβεβαιώνοντας το διυπουργικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα της στεγαστικής στρατηγικής.